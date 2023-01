Iran: Werden EU-Armeen als Terrororganisationen behandeln

In Reaktion auf die jüngste Entscheidung der Europäischen Union, die iranischen Revolutionsgarden auf ihre Terrorliste zu setzen, obwohl es sich um einen offiziellen Teil der bewaffneten Streitkräfte Irans handelt, erklärte Teheran, seinerseits ähnlich mit den EU-Armeen verfahren zu wollen.

Quelle: www.globallookpress.com © Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency

Der iranische Parlamentssprecher Mohammad Bagheri Ghalibaf hat während einer Gedenkveranstaltung in der Stadt Bandar Anzali erklärt, dass Iran die Armeen von EU-Staaten auf seine Terrorliste setzen werde, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete. Er verwies dabei auf den jüngsten Versuch der EU-Staaten, die iranischen Revolutionsgarden als terroristische Organisation auf ihre schwarze Liste zu setzen. Der Sprecher sagte: "Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden ist eine offizielle militärische Einrichtung in der Islamischen Republik und eine bekannte Anti-Terror-Organisation in der Welt. Wenn die Europäische Union also ihre Fehleinschätzung nicht vermeidet, wird sie damit unter Beweis stellen, dass sie den Terrorismus als Teil ihrer offiziellen Politik unterstützt hat." Meinung Rebellion, Revolution? Die Unruhen in Iran konnten die Umsturzphantasien des Westens nicht erfüllen Ghalibaf zufolge werde das iranische Parlament, wenn der Vorschlag des Europäischen Parlaments, die Revolutionsgarden zu einer terroristischen Organisation zu erklären, angenommen werde, "Vergeltung üben und die europäischen Regierungen, die Terroristen und ihre Armeen unterstützen, auf die Terrorismusliste setzen." Und der Politiker fügte hinzu: "Wir werden sie wie eine terroristische Gruppe behandeln." Ghalibaf erklärte zudem, dass die "Feinde" versuchen würden, die "Märtyrerkultur" zu beseitigen, indem sie einen hybriden Krieg führten. Abschließend betonte er, dass diese Herausforderungen gelöst und Iran vor diesen Bedrohungen gerettet werden könnte, wenn man den "Weg der Märtyrer" beschreite. Mehr zum Thema – Israel bombardiert: Iran treibt Aufbau der Luftverteidigung in Syrien voran

