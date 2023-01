Hamas veröffentlicht Video von israelischer Geisel

Die Hamas hat ein Video von dem israelischen Gefangenen Avera Mengistu veröffentlicht. Es könnte das erste Lebenszeichen seit seiner Entführung 2014 sein.

© Screenshot - Twitter

Die im Gazastreifen regierende Hamas veröffentlichte am Montag ein Video, in dem ein seit 2014 gefangen gehaltener Israeli zu sehen sein soll. "Ich bin der Gefangene Avera Mengistu. Wie lange werde ich noch hier sein?", sagt der Mann auf Hebräisch in die Kamera. Unklar blieb, wann die Aufnahmen entstanden. Es wäre das erste Lebenszeichen des Mannes, der 2014 die Grenze von Israel in den von der Außenwelt abgeriegelten Gazastreifen überquert hatte. Nach der Darstellung seiner Familie leidet Mengistu unter psychischen Problemen. Der Bruder des Gefangenen erklärte im israelischen Fernsehsender Channel 12, er könne nicht sicher sagen, ob es sich wirklich um seinen Bruder handele. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte gestern Abend mit: "Der Staat Israel setzt alle seine Ressourcen ein, um seine vermissten und gefangen gehaltenen Söhne in ihre Heimat zurückzubringen." Im Gespräch mit dem öffentlichen Radio Kan sagte IDF-Sprecher Ran Kochav, die Armee prüfe die Echtheit des Filmmaterials. Hamas releases undated video of Israeli captive Avera Mengistu, believed held in Gaza since 2014 pic.twitter.com/e9cGqLpL3o — Sara Miller (@saramill) January 16, 2023 Seit Jahren laufen zwischen Israel und der Hamas Bemühungen um eine Vereinbarung. Dabei geht es um die Übergabe der sterblichen Überreste zweier Soldaten aus dem Gaza-Krieg 2014 sowie die Freilassung Mengistus. Mehr zum Thema - UN-Sicherheitsrat befasst sich mit umstrittenem Tempelberg-Besuch von Israels Sicherheitsminister

