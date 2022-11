Neuer Botschafter in Tel Aviv: Türkei und Israel erneuern diplomatische Beziehungen

Die Türkei und Israel stellen ihre diplomatischen Beziehungen allmählich wieder her, nachdem die beiden Länder ihre diplomatischen Kontakte im Jahr 2018 stark zurückgefahren hatten. Nun will Ankara einen Botschafter nach Tel Aviv entsenden. Sein Name steht schon fest.

Quelle: Legion-media.ru © Aleks Taurus

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Şakir Özkan Torunlar zum neuen Botschafter in Israel ernannt. Ein entsprechender Erlass wurde im Amtsblatt Resmî Gazete veröffentlicht. Die Entscheidung fiel, nachdem die Türkei vier Jahre lang keinen hochrangigen Vertreter mehr nach Israel entsandt hatte. Der 52-jährige Diplomat hatte von 2010 bis 2014 das Generalkonsulat in Jerusalem geleitet. Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı pic.twitter.com/6N1JFklISh — Haberdar (@Haberdar) November 13, 2022 Damit wird Torunlar der erste türkische Botschafter in Israel seit Mai 2018. Damals hatte Ankara seine Botschafter in Tel Aviv und Washington zu Konsultationen einberufen. Die Maßnahme folgte in Reaktion auf gewaltsame Zusammenstöße an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen, als tausende Palästinenser gegen die vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump beschlossene Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem protestierten. Bei den Protesten kamen 59 Palästinenser, darunter sieben Minderjährige, durch Schüsse des israelischen Militärs ums Leben. Weitere 2.771 Demonstranten erlitten Verletzungen, etwa durch das Einatmen von Tränengas. Israel kündigt Wiederherstellung der Sicherheitskooperation mit der Türkei an Das türkische Außenministerium verurteilte damals die Entscheidung der USA, die zu dieser Konfrontation geführt hatte, und empfahl dem israelischen Botschafter in Ankara, Eitan Na'eh, das Land bis auf Weiteres zu verlassen. Daraufhin verwies Israel den türkischen Konsul Hüsnü Gürcan Türkoğlu des Landes. Ankara ergriff die gleiche Maßnahme gegenüber dem israelischen Konsul Yossi Levi Safri. Mitte August 2022 einigten sich der israelische Ministerpräsident Jair Lapid und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan darauf, die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf dem ursprünglichen Niveau wiederherzustellen. Mehr zum Thema - Verstimmung zwischen Israel und Australien: Canberra erkennt Westjerusalem nicht als Hauptstadt an

