"Wegen Waffenlieferung Irans an Russland": Ukraine weist iranische Studenten aus

Die Ukraine hat damit begonnen, iranische Studenten auszuweisen, um auf Teherans mutmaßliche Waffen-Exporte nach Russland zu reagieren. Iranische Studenten in der Ukraine beschweren sich über Kollektivstrafe.

Quelle: AFP

Die Regierung in Kiew hat damit begonnen, iranische Studenten in der Ukraine auszuweisen, um auf Teherans mutmaßliche Exporte von Drohnentechnologie nach Russland zu reagieren, wie Middle East Eye erfahren hat. Die iranischen Studenten berichteten MEE, dass die ukrainischen Einwanderungsbehörden dies als Grund für ihre Weigerung angegeben hätten, das Visum der Studenten zu verlängern. Wegen Drohnen-Lieferungen an Russland: Ukraine weist iranischen Botschafter aus "Der Beamte der Einwanderungsbehörde war sehr wütend auf uns und sagte uns, dass 'unsere Visa wegen der Drohnen und der Militäroffiziere, die unser Land schickt, um Russen auszubilden', nicht verlängert würden'.", sagte Farid, ein iranischer Student. "Sie sollten für die Aktivitäten Ihrer Regierung verantwortlich sein", zitierte er den Beamten des Kiewer Regimes. Ein Medizinstudent, Ahmad, der sich jetzt im Iran aufhält, sagte gegenüber MEE, dass er aufgefordert worden sei, das Land innerhalb von 10 Tagen zu verlassen. "Sie sagten mir, dass mein Antrag abgelehnt wurde", erzählte er. "Der Beamte der Einwanderungsbehörde sah mir direkt in die Augen und sagte: 'Sie werden abgelehnt, weil Sie Iraner sind und Ihr Land Drohnen an Russland geliefert hat'." Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine erklärte das iranische Wissenschaftsministerium, dass 1.424 iranische Studenten im Land studierten. Am 2. März rief die iranische Regierung ihre Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Iran bestreitet, die Kampfdrohnen an Russland geliefert zu haben, und der Kreml hat sich nicht zu dieser Angelegenheit geäußert. Kiew erklärt, Moskau hat, Berichten zufolge, im September damit begonnen, iranische Drohnen auf dem Schlachtfeld einzusetzen. Wegen Drohnen-Lieferungen an Russland wies die Ukraine kürzlich den Botschafter Irans aus. Die von Iran gebauten Shahed-136-Drohnen sollen Ende September ein Munitionslager der ukrainischen Armee im Hafen von Odessa angegriffen und NATO-Waffenlieferungen zerstört haben. Mehr zum Thema - Drohnen treffen Ziele nahe Kiew: NATO besorgt über Einsatz iranischer Kampfdrohnen durch Russland

