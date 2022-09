Kabul: Zwei Botschaftsmitarbeiter bei Anschlag vor russischer Botschaft getötet

In der Nähe der russischen Botschaft in Kabul kam es am Montag zu einer Explosion. Das russische Außenministerium meldete zwei Todesopfer unter den Botschaftsmitarbeitern. Der Anschlag sei von einem Selbstmordattentäter verübt worden, berichtete der arabische Fernsehsender Al Arabiya.

Quelle: AFP © MARWAN NAAMANI

In der Hauptstadt Afghanistans kam es am Montagvormittag zu einer Explosion. Der Vorfall ereignete sich nahe der russischen Botschaft. Der Anschlag sei von einem Selbstmordattentäter verübt worden, berichtete der arabische Fernsehsender Al Arabiya. Zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft seien dabei getötet worden, teilte das russische Außenministerium mit. Die genaue Anzahl an Verletzten und Toten ist noch unklar. Laut einer Quelle der Agentur RIA Nowosti sei es zu der Explosion gekommen, als ein russischer Diplomat aus dem Botschaftsgebäude hinausging und sich den Menschen näherte, die auf ein Visum warteten. "Durch die Explosion wurden 15 bis 20 Menschen getötet oder verletzt", sagte die Quelle. Die Straße zu der diplomatischen Vertretung wurde daraufhin von Sicherheitskräften der Taliban-Regierung gesperrt, wie ein Anwohner der Deutschen-Presse Agentur berichtete. guyelster: #BREAKING More than 15 people killed in the suicide attack near Russian embassy in Kabul: Sputnik pic.twitter.com/Djur9LdT6m — IntelCrow's (@intelcrows) September 5, 2022 Mehr zum Thema - Ex-Präsident Afghanistans: Millionen Afghanen werden fliehen – vor allem nach Deutschland

