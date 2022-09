Israelischer Angriff auf Flughafen von Aleppo – Syrischer Top-Diplomat: Israel spielt mit dem Feuer

Der syrische Außenminister fand angesichts des israelischen Angriffs auf den Flughafen von Aleppo scharfe Worte für Israel. Zugleich warf er dem Westen vor, die Augen vor der israelischen Aggression zu verschließen. Ein am Donnerstag aufgenommenes Satellitenbild zeigt erhebliche Schäden an den Start- und Landebahnen des Flughafens.

Der syrische Außenminister Faisal Mekdad sprach am Donnerstag eine scharfe Warnung an Israel aus, nachdem die israelische Armee einen Tag zuvor den internationalen Flughafen von Aleppo in Syrien bombardiert hatte.

Mekdad sagte, Israel spiele "mit dem Feuer" und riskiere einen groß angelegten militärischen Konflikt. Das syrische Außenministerium teilte in einer Erklärung mit:

"Die anhaltenden militärischen Angriffe Israels bedrohen die Sicherheits- und die militärische Lage in der Region. Syrien wird angesichts dieser Aggressionen nicht schweigen, und früher oder später werden die Israelis den Preis dafür zahlen."

Das Ministerium warf den USA und dem Westen vor, "die Augen zu verschließen und Israel damit zu ermutigen."

Die israelische Armee führte am Mittwoch einen Raketenangriff auf den Flughafen in der syrischen Stadt Aleppo durch. Laut Darstellung der sogenannten "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" mit Sitz im London richteten sich die Angriffe gegen Stellungen sowie Waffen- und Munitionsdepots pro-iranischer Milizen. Die Anti-Assad-Beobachtungsstelle behauptete, Israel habe vier Raketen auf Lagerhäuser in der Umgebung abgefeuert, wo sich eine Lieferung iranischer Raketen befunden haben soll.

Ein am Donnerstag aufgenommenes Satellitenbild zeigt Schäden am internationalen Flughafen von Aleppo in Nordsyrien. Das von Planet Labs PBC aufgenommene und von Aurora Intel zur Verfügung gestellte Bild scheint einen verbrannten Bereich am Ende der Landebahn zu zeigen. In der Nähe des beschädigten Bereichs sind mehrere Fahrzeuge zu sehen, die wahrscheinlich Reparaturen an der Start- und Landebahn durchführen, wobei der Einschlag ein Loch in die Asphaltdecke gerissen hat. Ein Funknavigationssystem südlich der Start- und Landebahn, mit dessen Hilfe die Flugzeuge ihre Position bestimmen können, ist auf dem Bild ebenfalls als beschädigt zu erkennen.

yesterday's Israeli airstrike at Aleppo International Airport (OSAP) apparently targeted the runway and the DVOR/DME navigational aid https://t.co/xjho9P2DJm same issue with unserviceable DVOR/DME at Damascus International Airport (OSDI) pic.twitter.com/LDRozAzmtS — Samir (@obretix) September 1, 2022

Am Mittwoch nahm Israel zudem Damaskus ins Visier. Ziel des zweiten Angriffs soll ein ähnliches Navigationssystem gewesen sein, das auf dem internationalen Flughafen von Damaskus eingesetzt wird.

Im Juni war der Flughafen von Damaskus vorübergehend außer Betrieb, nachdem die Start- und Landebahnen bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden waren. Seit Ausbruch des Syrien-Konfliktes hat Israel hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen.

