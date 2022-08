Hisbollah fängt israelische Drohne im libanesischen Luftraum ab

Hisbollah-Luftabwehreinheiten sollen eine israelische Aufklärungsdrohne, die in den libanesischen Luftraum eingedrungen war, abgeschossen haben. Der Vorfall ereignete sich inmitten erhöhter Spannungen zwischen der Hisbollah und Tel Aviv im Zusammenhang mit den laufenden Gesprächen über die Seegrenze zwischen Israel und Libanon.

Quelle: AFP © Jalaa Marey

Die libanesische Online-Zeitung Elnashra berichtete, dass Hisbollah-Luftabwehreinheiten am frühen Freitag eine israelische Aufklärungsdrohne abgeschossen hätten, die in den libanesischen Luftraum eingedrungen war und über das Dorf Meidoun im südlichen Bezirk West-Bekaa flog. Der Vorfall ereignete sich inmitten erhöhter Spannungen zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel im Zusammenhang mit den laufenden Gesprächen über die Seegrenze zwischen den beiden Ländern. فيديو| لحظة إطلاق النار تجاه طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء ميدون بالبقاع الغربي بلبنان. pic.twitter.com/SbmBt7fDFl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 11, 2022 Anfang Juni erreichte ein Bohrschiff der britischen Firma Energean das Karisch-Feld im Mittelmeer. Das Schiff wird im September mit der Gasausbeutung im israelischen Auftrag beginnen. Die Hisbollah im Libanon hatte Israel bereits mit Krieg gedroht, sollte das Land an der Ausbeutung des vom Libanon beanspruchten Karisch-Gasfeldes im östlichen Mittelmeer festhalten. Die libanesische Hisbollah veröffentlichte kürzlich Drohnenaufnahmen von israelischen Schiffen in einem umstrittenen Gasfeld im Mittelmeer und erhöhte damit die Spannungen im Zuge der neuen Runde der von den USA vermittelten Gespräche über die Seegrenzen zwischen dem Libanon und Israel. Analyse Hisbollah lässt ihre Muskeln im Mittelmeer spielen: Israel fürchtet um seine Luftüberlegenheit Im Juli steuerten vier Hisbollah-Aufklärungsdrohnen auf die Gasplattform Karisch zu. Die Drohnen wurden von den IDF abgeschossen. Die Hisbollah bezeichnete in einer Erklärung diese Aktion als "erfolgreiche Aufklärungsmission". Die libanesische Zeitung Al-Liwaa berichtete am Donnerstag unter Berufung auf eine "gut informierte Quelle auf Ministeriumsebene", es gebe Informationen über ein mögliches Szenario, wonach Israel eine "begrenzte Militäroperation" gegen den Libanon durchführen wolle, bevor eine Einigung über Seegrenze erzielt werde. Die Quelle warnte, dass die Reaktion auf eine solche Operation "hart" sein würde und dass die Hisbollah "Israel mit den Feuerraketen überraschen werde, die auf große Teile seines Territoriums niedergehen würden. In einer Rede am Dienstag betonte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, dass die Bewegung in den kommenden Tagen die Antwort Israels auf die Forderungen des Libanons bezüglich des Grenzverlaufs abwarten werde. "Der Libanon und sein Volk werden die Plünderung seiner Ressourcen nicht länger hinnehmen." Der Libanon und Israel streiten über ihre Seegrenze und darum, wem welche Anteile aus den Gasvorkommen zustehen. Der Streit über die Seegrenze betrifft zwei große Gasfelder, die vor der Küste liegen: Karisch und Qana. Mehr zum Thema - Erdgasfeld-Streit droht zu eskalieren: Hisbollah bereit zur Gewaltanwendung gegen Israel

