Israelische Streitkräfte töten zwei palästinensische Jugendliche

Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben Einheiten der israelischen Armee zwei palästinensische Jugendliche bei Zusammenstößen im Westjordanland erschossen. Zuvor hatte die israelische Armee einen ranghohen palästinensischen Kommandeur getötet.

Quelle: www.globallookpress.com © Mohammed Turabi/Keystone Press Agency

Israelische Sicherheitskräfte haben am Dienstag bei Zusammenstößen im Westjordanland zwei jugendliche palästinensische Demonstranten erschossen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium und die militante Gruppe Islamischer Dschihad mitteilten. Zu den blutigen Vorfällen war es gekommen, nachdem israelische Spezialeinheiten das Haus des ranghohen militanten palästinensischen Kommandeurs Ibrahim al-Nabulsi in Nablus umstellt hatten. Al-Nabulsi, der hinter mehreren Anschlägen in Israel vermutet wird, weigerte sich, sich zu ergeben, und wurde zusammen mit einem weiteren Bewaffneten getötet. Medienberichten zufolge versammelten sich nur wenige Stunden nach der Schießerei Tausende von Palästinensern, um al-Nabulsi die letzte Ehre zu erweisen, wobei während des Trauerzuges Rufe nach Rache laut wurden. Israel tötet Al-Quds-Anführer – Mehrere Raketen auf Jerusalem abgefeuert Kurz darauf kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen. Das israelische Militär bestätigte, dass seine Truppen das Feuer auf Gruppen von Palästinensern eröffneten, die Steine und Feuerwerkskörper auf die Soldaten geworfen haben sollen. Die Organisation Islamischer Dschihad erklärte später, ein 16-Jähriger sei bei den Zusammenstößen getötet worden, während die palästinensischen Gesundheitsbehörden in der Stadt Hebron den Tod eines weiteren 17-Jährigen meldeten, der im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Etwa 40 weitere Palästinenser sollen ebenfalls Verletzungen erlitten haben. Opfer auf der israelischen Seite wurden bisher nicht gemeldet. Die Eskalation im Westjordanland erfolgte wenige Tage, nachdem Israel und der Islamische Dschihad am Sonntag einen Waffenstillstand geschlossen hatten, der die israelische Militäroperation im Gazastreifen beendete, die sich gegen die militante Gruppe richtete. Bei den dreitägigen israelischen Angriffen wurden mindestens 44 Palästinenser getötet. Nach Angaben israelischer Beamter befanden sich unter den Toten auch einige der führenden Kommandeure des Islamischen Dschihad. Die palästinensische Gruppe feuerte daraufhin Salven von Raketen auf Israel ab, wobei jedoch keine Opfer zu beklagen waren, da das israelische Luftabwehrsystem Iron Dome einige der ankommenden Raketen abfing. Mehr zum Thema - Kämpfe im Nahen Osten eskalieren: Ägypten will vermitteln, Israel dementiert

