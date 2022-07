Saudi-Arabien verdoppelt Ölimporte aus Russland

Während US-Präsident Joe Biden in den Nahen Osten gereist ist, um von Saudi-Arabien eine Erhöhung der Öl-Fördermenge zur Schwächung Russlands zu fordern, berichtet "Reuters", dass das saudische Königreich seine Importe von Öl aus Russland im zweiten Quartal mehr als verdoppelt hat. Saudi-Arabien nutzt das russische Öl zur Stromerzeugung.

Quelle: AFP © Fayez Nureldine / AFP

Kurz vor dem Besuch von US-Präsident Biden im Königreich wird bekannt, dass Riad seine Öl-Importe aus Russland gesteigert hat. Laut Reuters habe das saudische Königreich seine Einfuhren von Öl zur Stromgewinnung aus Russland im zweiten Quartal mehr als verdoppelt. Unter Berufung auf Refinitiv-Daten meldete Reuters, von April bis Juni hätten 647.000 Tonnen Öl das Königreich über russische und estländische Häfen erreicht. Dies entspricht 48.000 Barrel (159 Liter) pro Tag. In der gleichen Zeit im Vorjahr betrug die Menge 320.000 Tonnen. Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, verwendet das importierte Öl zur Stromerzeugung und kann dann eigenes Rohöl exportieren. Die saudi-arabischen und russischen Energieministerien lehnten es ab, sich zu der starken Zunahme der Ölimporte zu äußern. "Offizielle Gespräche" mit Bin Salman: Kritik an Biden wegen Reise nach Saudi-Arabien Saudi-Arabien soll zudem mehr russisches Öl über das Fujairah-Ölterminal in den Vereinigten Arabischen Emiraten importiert haben. Laut Routenverfolgung und Überwachung von Schiffen hat Fujairah in diesem Jahr bislang 1,17 Millionen Tonnen russisches Öl erhalten, verglichen mit 0,9 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Russland bietet sein Öl angesichts der internationalen Sanktionen auf dem Weltmarkt mit einem Preisabschlag von rund 25 bis 30 Prozent zur Ölsorte Brent an. Die zunehmenden Ölimporte aus Russland, die Saudi-Arabien zur Stromerzeugung verwendet, zeigten die Herausforderung, vor der US-Präsident Joe Biden stehe, wenn seine Regierung versuche, Russland zu isolieren und seine Energieexporteinnahmen zu kürzen, kommentiert Reuters. Während EU-Länder den Gas- und Ölimporte aus Russland verboten oder drastisch reduziert haben, haben China, Indien und mehrere afrikanische und nahöstliche Länder die Importe aus Russland erhöht. Biden besucht am Freitag Saudi-Arabien, um eine Erhöhung der Ölfördermenge von Saudischen Führung – zwecks einer gezielten Senkung der weltweiten Ölpreise – zu fordern, da die steigende Ölpreise im Westen eine galoppierende Inflation ausgelöst haben. Mehr zum Thema - USA erwägen Wiederverkauf von Offensivwaffen an Saudi-Arabien – Iran warnt vor neuer Eskalation

