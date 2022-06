Hamas will diplomatische Beziehungen zu Syrien wiederaufnehmen

Vor dem Hintergrund der jüngsten Bemühungen der Golfstaaten zur Normalisierung ihrer Beziehungen zu Syrien ist die Hamas-Bewegung in Palästina dabei, ihre Beziehungen zu Syrien wiederzubeleben.

Quelle: AFP © SANA

Ein Jahrzehnt nach dem Abbruch der Beziehungen zwischen der Palästinenserorganisation Hamas und Syrien und dem Abzug des Hamas-Hauptbüros aus Damaskus beginnen die syrische Regierung und palästinensische Gruppen ihre Beziehungen wieder aufzunehmen. Palästinensische Autonomiebehörde normalisiert die Beziehungen zu Syrien Die Hamas brach im Jahr 2012 ihre diplomatischen Beziehungen zu Damaskus ab, nachdem Syrien von einer von außen aufgeputschten und mit brutaler Gewalt aufgeladenen Rebellion gegen den syrischen Staat erschüttert wurde. Die Palästinenserorganisation hatte seinerzeit Partei für die Rebellen ergriffen und schloss dementsprechend ihre Büros in Damaskus. Unter dem Schutz von Präsident Baschar al-Assad unterhielt die Hamas bis ins Jahr 2011 ihr Hauptquartier in der syrischen Hauptstadt. Im Zuge des Syrien-Konflikts verlegte die Hamas-Bewegung ihr Büro im Jahr 2012 nach Doha. Die westlichen Medien kommentierten seinerzeit, dass dem sunnitischen Katar die Loslösung der Hamas aus den Armen Syriens und Irans teilweise gelungen sei. Israel und die Hamas haben mehrere Kriege geführt, seit die Widerstandsgruppe im Jahr 2007 die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen hat. Iran, die libanesische Hisbollah und die Hamas sollen während des elftägigen Gaza-Kriegs im vergangenen Jahr ein gemeinsames Operationszentrum in Beirut aufgestellt haben. Vor dem Hintergrund der jüngsten Bemühungen der Golfstaaten zur Normalisierung ihrer Beziehungen zu Syrien haben auch die Funktionäre der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah ihren Wunsch signalisiert, die Beziehungen zu Damaskus wiederherzustellen. Mehr zum Thema –VAE-Kronprinz trifft sich mit Assad und fordert Rückzug von US-Truppen aus Syrien – USA enttäuscht

