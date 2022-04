Iran droht mit Angriffen im Zentrum Israels

Der iranische Präsident sprach gegenüber der israelischen Regierung eine scharfe Drohung aus. Teheran beobachte angesichts der Entspannungsversuche Israels mit den arabischen Staaten die Aktivitäten Tel Avivs sehr genau.

Quelle: www.globallookpress.com © Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat Israel gewarnt, dass selbst ein kleiner Fehler "die Reaktion Irans im Zentrum ihres Regimes" auslösen werde. Iran beobachte die israelischen Aktivitäten genau, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Israel wünscht sich bessere Beziehungen zwischen USA und Saudi-Arabien In seiner Ansprache während der Militärparaden, die am Montag in der Landeshauptstadt Teheran anlässlich des Nationalen Armeetages stattfanden, sagte Raisi, die iranischen Streitkräfte hätten ihre Fähigkeiten so gut ausgebaut, dass die militärische Macht Irans in der Region bekannt geworden sei. Der Präsident hob die Kampfbereitschaft der iranischen Streitkräfte hervor und machte deutlich, dass Iran über die Abschreckungskraft verfüge, sich jeder feindlichen Bewegung entgegenzustellen. Der iranische Regierungschef fügte hinzu: "Nicht eine kleine Bewegung des Feindes bleibt vor den scharfen Augen der iranischen Streitkräfte verborgen." Anfang April hatte der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Hossein Baqeri, erklärt, alle iranischen Streitkräfte seien bereit, auf jede Bedrohung auf jeder Ebene so entschlossen und vernichtend zu reagieren, dass die „Feinde Irans“ es bereuen würden, feindliche Maßnahmen gegen die islamische Ordnung im Iran zu ergreifen. Der Präsident erinnerte die israelische Regierung daran, dass die iranischen Sicherheitskräfte deren Aktivitäten überwachen werden, während Tel Aviv auf eine Normalisierung der Beziehungen zu einer Reihe von Ländern in der Region dränge. Raisi erklärte: "Wenn sie (die Israelis) den kleinsten Fehler begehen, wird unsere Antwort im Zentrum des zionistischen Regimes erfolgen und unsere Streitkräfte werden sie nicht in Ruhe lassen." Israel greift erneut Ziele in Syrien von besetzten Golan-Höhen aus an Der iranische Präsident verwies zudem auf das Eingeständnis des Sprechers des Weißen Hauses, dass die einseitigen Sanktionen gegen den Iran gescheitert seien, und sagte, ein solches Schicksal erwarte alle Feinde des Iran. In einer Stellungnahme vom Dezember 2021 hatte Raisi die „Feinde Irans“ gewarnt, jeder kriegerische Schritt gegen Teheran werde eine so entschlossene Antwort der iranischen Streitkräfte nach sich ziehen, dass sich die strategischen Gleichgewichte erheblich verändern würden. Mehr zum Thema – Atomverhandlungen: Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarde soll auf Terrorliste der USA bleiben

