Nach zehn Jahren: Saudischer Blogger Raif Badawi aus der Haft entlassen

Nach zehn Jahren Haft ist der saudische Blogger Raif Badawi aus dem Gefängnis entlassen worden. Mit Blogbeiträgen soll er angeblich den Islam beleidigt haben.

Badawi hatte sich Berichten zufolge für das Recht auf freie Meinungsäußerung und Frauenrechte eingesetzt und mehrfach die Religionspolizei für ihre harte Durchsetzung der in Saudi-Arabien vorherrschenden strengen Auslegung des Islam kritisiert. Dafür war er seinerzeit zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt worden. Obwohl der Fall internationale Proteste ausgelöst hatte, war Badawi nicht begnadigt worden.

Während die Einschränkung der Frauenrechte unter der Taliban-Regierung in Afghanistan im Westen in letzter Zeit oft kritisiert wird, stößt die Kritik am Wahhabismus in Saudi-Arabien bei der westlichen Elite auf taube Ohren.

