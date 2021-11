Israel macht im Kampf gegen Omikron-Variante Grenzen dicht

Um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus einzudämmen, schließt Israel seine Grenzen für Ausländer. Die Beschränkungen sollen an diesem Sonntagabend in Kraft treten. Derzeit ist in Israel ein Omikron-Fall bestätigt, weitere Verdachtsfälle werden untersucht.