Israel: Neuer Ministerpräsident, alte Töne – Bennet will angebliche iranische Atombombe verhindern

In Israel wurde vor Kurzem Netanjahu, der das Land über zehn Jahre regierte, in die Opposition befördert. Jedoch lässt sich kein Kurswechsel in der Landespolitik erkennen. Der völkerrechtswidrige Siedlungsbau in Palästina geht weiter, ebenso wie die antiiranische Rhetorik.