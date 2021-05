Medienberichte: Biden-Administration genehmigt 735-Millionen-Dollar-Waffenlieferung an Israel

Trotz anhaltender Raketenangriffe zwischen Israel und palästinensischen Terroristen will die US-Regierung an einem geplanten Verkauf von Präzisionslenkwaffen an Israel festhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass der Kongress gegen den Deal ein Veto einlegt.