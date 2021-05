Israelische Soldaten erstürmen al-Aqsa-Moschee in Jerusalem: Dutzende Verletzte

Zahlreiche Menschen sind Berichten zufolge verletzt worden, nachdem israelische Streitkräfte heute Früh die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem gestürmt haben, zum zweiten Mal seit Freitag. Dies geschieht während wachsender Spannungen angesichts israelischer Pläne, palästinensische Familien gewaltsam aus ihren Häusern in dem von Israel völkerrechtswidrig besetzten Ostjerusalem zu vertreiben.

Israelische Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Blendgranaten ein, während sie die heilige Stätte stürmten, wie Augenzeugen berichteten. Dutzende Menschen seien verletzt worden, berichtete das Middle East Eye unter Berufung auf religiöse Autoritäten.

اللحظات الأولى لإطلاق الاحتلال عشرات القنابل تجاه المصلين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى pic.twitter.com/62i2VHdnzG — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

Mindestens drei Menschen wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen, berichteten türkische Medien unter Berufung auf den Palästinensischen Roten Halbmond.

مواجهات عنيفة جداً بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الأقصى هذه الأثناء.. قوات الاحتلال تستخدم كل وسائل القوة تجاه المعتكفين pic.twitter.com/cPHKiMtNrF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

In sozialen Medien gepostetes Filmmaterial scheint ein Scharmützel außerhalb der Moschee zwischen Palästinensern und israelischen Kräften zu zeigen. Es sind Demonstranten zu sehen, die Steine werfen, während Schüsse zu hören sind. Weitere Informationen in Kürze.

الاحتلال يواصل عربدته في باحات الأقصى ويعتدي على الشبان والمسنين pic.twitter.com/R4tNKbz6Gv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 10, 2021

Die Erstürmung des Heiligtums kommt, nachdem mehr als 200 Palästinenser bei Zusammenstößen mit der Polizei in ganz Jerusalem am Freitag und bis zum Wochenende verletzt wurden. Bereits am Freitagabend rückte die israelische Polizei mit einem Großaufgebot zur Al-Aqsa-Moschee aus, wo sich zehntausende muslimische Gläubige zum Ramadan-Gebet versammelt hatten. Die Menge begann, Stühle, Steine und Schuhe auf die Polizei zu werfen, die Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten verschoss.