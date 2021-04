Autobombe: Mindestens vier Tote bei Anschlag in Bagdad

Bei der Explosion einer Autobombe sind in Bagdad mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Anschlag war der zweite große tödliche Bombenanschlag in Bagdad in diesem Jahr. Bei einem doppelten Selbstmordanschlag im Januar waren 32 Menschen getötet worden.

Bei der Explosion einer Autobombe sind im Stadtteil Sadr City der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, weitere 17 Personen wurden verletzt. Das Auto sei auf einem belebten Gebrauchtwarenmarkt, der sich in einem mehrheitlich schiitischen Bezirk befindet, geparkt gewesen, meldet Al Jazeera. Die Ursache für die Explosion war nicht sofort bekannt.

Gewaltige schwarze Rauchsäulen stiegen in den Himmel, und Krankenwagen eilten herbei, um die Verletzten zu retten, meldet Reuters am Donnerstagsabend. Mittlerweile sperrte die Polizei den Ort der Explosion ab.

Geolocation of video showing recent explosion in Sadr City, Baghdad, Iraq. Filmed from 33.374479, 44.465842 : (https://t.co/elcyTV8MnM)https://t.co/n5Kv0ekqripic.twitter.com/5yGEmkgazl — John Marquee (@john_marquee) April 15, 2021

Es gab kein unmittelbares Eingeständnis der Verantwortung für den Angriff. Der Anschlag war der zweite große tödliche Bombenanschlag in Hauptstadt in diesem Jahr. Bei einem doppelten Selbstmordanschlag im Januar wurden mindestens 32 Menschen auf einem überfüllten Markt getötet.

Der Angriff am Donnerstag fand in einem Wahljahr statt – in solchen hatten die Spannungen zwischen rivalisierenden irakischen Fraktionen in der Vergangenheit häufig zu Gewalt geführt. Die Explosion erfolgte zudem Stunden, nachdem die am Flughafen der nordirakischen Stadt Erbil stationierten US-Truppen am Mittwochabend mit einer bewaffneten Drohne angegriffen worden waren. Beinahe zeitgleich wurde ein türkischer Soldat beim Raketenbeschuss des Militärstützpunkts Baschiqa getötet.

Mehr zum Thema - Irak: Mindestens 28 Tote bei einem doppelten Selbstmordanschlag in Bagdad