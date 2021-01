"Verschlechterte Sicherheitsbedingungen": Mindestens zwölf Morde in syrischem Flüchtlingslager

Die Vereinten Nationen klagen die "sich verschlechternden Sicherheitsbedingungen" in Flüchtlingslagern im Nordosten Syriens an. In einem Lager wurden zwölf Menschen zu Mordopfern. Hier sind viele ehemalige IS-Täter und deren Opfer untergebracht.