RT-Doku: "Spyfall. Dämmerung eines Spions" – Wie Mossad-Mann Eli Cohen vom Jäger zum Gejagten wurde

Elijahu ben Schaul Cohen. Der israelische Agent 007 in Syrien. Seinen Landsleuten ein Held – für die Syrer eine Ausgeburt der Hölle. Von diesem Mann ist neues Videomaterial aus seinem Einsatzgebiet Syrien aufgetaucht. Aufgenommen wurde dies in Damaskus, und zwar von einem Mann der Gegenseite – dem sowjetischen Funkspezialisten und Veteranen des Großen Vaterländischen Kriegs Boris Lukin, der in den Jahren 1963 bis 1965 als Militärberater in Syrien eingesetzt wurde, also zur selben Zeit wie Cohen, der schließlich gefasst wurde und dort seinen Tod fand. Hatte Boris Lukin eine Rolle bei dieser Abschirmoperation?