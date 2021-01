Seemine am Rumpf eines irakischen Tankers entdeckt – Iran warnt vor US-Militärabenteuern am Golf

Der Tanker befand sich in internationalen Gewässern etwa 28 Seemeilen (52 Kilometer) vor der irakischen Küste im Persischen Golf und versorgte ein anderes Schiff mit Treibstoff, als das Gerät am Donnerstagnachmittag entdeckt wurde, informierte das Militär in seiner Erklärung. Demnach sei ein "Fremdkörper" auf dem Schiff gesichtet worden, als es am Donnerstagnachmittag in internationale Gewässer im Persischen Golf einfuhr.

Unconfirmed video has begun to circulate of the reported limpet mine attached to the MT POLA. Vessel colour does match the vessel if she was empty, and the video angle does look to be possible from the Nordic Freedom pic.twitter.com/vrmgIeA7Ep — Aurora Intel (@AuroraIntel) December 31, 2020

"Es ist eine komplizierte Seemine mit Sensoren, die eine plötzliche Explosion verursachen könnte", wie eine Quelle Reuters unter der Bedingung der Anonymität sagte. "Unser Team hat sich noch nie mit solchen Minen beschäftigt, und wir haben um weitere Unterstützung durch ein professionelleres Bombenteam gebeten", hieß es weiter.

Die irakische Marine hatte das Gebiet gesichert, und das Schiff wurde von anderen Schiffen isoliert, wie zwei andere Sicherheitsquellen sagten.

Es war nicht sofort klar, wie die Mine auf dem Tanker befestigt wurde. Das Schiff wurde von einem nicht identifizierten Kunden der staatlichen irakischen Öl-Marketing-Organisation (SOMO) gemietet, gab das Militär bekannt.

Zuvor hatte der Iran in einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres vor gefährlichen militärischen Abenteuern der USA in der Golfregion gewarnt. "Die Militärabenteuer der USA am Persischen Golf und am Golf von Oman haben sich verschärft, insbesondere in den vergangenen Wochen", hieß es in dem Schreiben der iranischen UN-Mission.

Auch der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warf den USA vor, Washington suche nur einen Vorwand, um am Persischen Golf einen Krieg gegen den Iran zu beginnen. "Geheimdienstinformationen aus dem Irak deuten auf eine US-Verschwörung und einen fabrizierten Vorwand für einen Krieg (gegen den Iran) hin", twitterte der Außenminister am Donnerstag. Der Iran wolle zwar keinen Krieg, würde seine Sicherheit und Interessen aber konsequent verteidigen, betonte Sarif. Er riet dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, sich lieber um die COVID-19-Pandemie in seinem Land zu kümmern, als Bomber und Kriegsschiffe in die Region zu schicken.

(rt/dpa)