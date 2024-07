USA und Südkorea unterzeichnen "Nuklearrichtlinie" zur Abschreckung Nordkoreas

Die Richtlinie formalisiert die Stationierung von US-Atomwaffen auf und um die koreanische Halbinsel zur Abschreckung und als Reaktion auf mögliche nukleare Angriffe des Nordens.

Quelle: AP © Mark Schiefelbein

Das Engagement der USA zur Abschreckung Nordkoreas werde durch das gesamte Spektrum der US-Kapazitäten, einschließlich der nuklearen, unterstützt, sagte US-Präsident Joe Biden dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol bei einem Treffen am Donnerstag am Rande des NATO-Gipfels. Die beiden Staatsoberhäupter verabschiedeten auch eine Richtlinie zur Einrichtung eines integrierten Systems der erweiterten Abschreckung für die koreanische Halbinsel, um nuklearen und militärischen Bedrohungen aus Nordkorea zu begegnen, so Yoons Büro. Vor dem Gipfel: NATO und ihre asiatischen Partner wollen enger zusammenrücken Die Richtlinie formalisiert die Stationierung von US-Atomwaffen auf und um die koreanische Halbinsel zur Abschreckung und als Reaktion auf mögliche nukleare Angriffe des Nordens, sagte Yoons stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Kim Tae-hyo bei einem Briefing in Washington.

"Das bedeutet, dass die US-Atomwaffen speziell für Einsätze auf der koreanischen Halbinsel verwendet werden", sagte Kim. Zuvor hatten Biden und Yoon in einer gemeinsamen Erklärung die Unterzeichnung der Leitlinien für nukleare Abschreckung und nukleare Operationen auf der koreanischen Halbinsel bekannt gegeben. "Die Präsidenten bekräftigten ihre Verpflichtungen aus der Washingtoner Erklärung zwischen den USA und der Demokratische Volksrepublik Korea und betonten, dass jeder nukleare Angriff der DVRK auf die ROK mit einer raschen, überwältigenden und entschlossenen Antwort erwidert werden wird", hieß es. DVRK ist die Abkürzung für den offiziellen Namen Nordkoreas, die Demokratische Volksrepublik Korea. ROK steht für den offiziellen Namen Südkoreas, die Republik Korea (Republic of Korea) Cheong Seong-chang, ein Experte für Sicherheitsstrategie am Sejong-Institut und starker Befürworter der eigenen nuklearen Bewaffnung Südkoreas, bezeichnete die neue Nuklearrichtlinie als bedeutenden Fortschritt, der die Art und Weise, wie die Verbündeten auf eine nukleare Bedrohung durch Nordkorea reagieren werden, grundlegend verändere. "Das Problem ist, dass das Einzige, was Südkorea volles Vertrauen gibt, das Versprechen der USA ist, im Falle eines nuklearen Einsatzes seitens des Nordens sofort nukleare Vergeltung zu üben, aber das ist einfach unmöglich", sagte Cheong. "Das ist die inhärente Begrenzung der nuklearen Abschreckung", erklärte er weiter und fügte hinzu, dass es auch fraglich sei, ob diese Nuklearrichtlinie einen Wechsel in der US-Regierung überstehen werde. Yoons Büro sagte, die Richtlinie selbst sei geheim. Mehr zum Thema - China zum NATO-Gipfel: "Hört auf, imaginäre Feinde zu erfinden"

