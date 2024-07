Medien: Nordkorea feuert erneut zwei ballistische Raketen Richtung Japanisches Meer ab

Die DVRK hat zwei ballistische Raketen in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert. Dies berichten südkoreanische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Zuvor, in der Nacht zum 26. Juni, hatte Nordkorea ebenfalls eine ballistische Rakete gestartet.

Quelle: Gettyimages.ru © 3D_generator

Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat zwei ballistische Raketen gestartet, von denen eine kurzer Reichweite war. Dies meldete die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf den Vereinigten Generalstab der Republik Korea: "Nordkorea hat eine ballistische Rakete mit kurzer Reichweite und eine weitere ballistische Rakete abgefeuert." Die erste Rakete sei gegen 05:05 Uhr Ortszeit (22:05 Uhr MESZ) abgefeuert worden und etwa 600 Kilometer weit geflogen, die zweite Rakete sei gegen 05:15 Ortszeit (22:15 MESZ) abgefeuert worden und etwa 120 Kilometer weit geflogen, so der Generalstab Südkoreas. Nordkorea feuert mehrere Kurzstreckenraketen Richtung Japanisches Meer ab Vor diesem Hintergrund erinnerte die Nachrichtenagentur Yonhap daran, dass der Start erfolgt sei, nachdem Pjöngjang vor Gegenmaßnahmen auf gemeinsame Militärübungen der USA, Südkoreas und Japans gewarnt habe. Das nordkoreanische Außenministerium verurteilte am Sonntag die von Südkorea, Japan und den USA dürchgeführte Militärübung Freedom Shield und erklärte, das Land werde "offensive und erdrückende" Gegenmaßnahmen ergreifen. In der Nacht zum 26. Juni hatte die DVRK Berichten zufolge eine ballistische Rakete in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Die nordkoreanische Generalverwaltung für Raketentechnik teilte am Donnerstag mit, dass sie am 26. Juni erfolgreich Raketen mit ablösbaren Gefechtsköpfen abgefeuert habe, "um ihre manövrierfähigen Gefechtsköpfe zu trennen und ihre Steuerung zu kontrollieren". Das südkoreanische Militär wies darauf hin, dass Pjöngjang vermutlich einen Teststart einer Hyperschallrakete durchgeführt habe, der jedoch fehlgeschlagen sei. Die von der DVRK veröffentlichten Fotos könnten sich auf den Start der Interkontinentalrakete Hwasong-17 mit Flüssigkeitsantrieb im März 2023 beziehen, hieß es. Mehr zum Thema – Pjöngjang: USA, Japan und Südkorea schaffen Asien-NATO

