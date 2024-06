Südkorea warnt Russland vor Folgen einer Überschreitung der "roten Linie"

Wenn Pjöngjang von Russland mit Präzisionswaffen beliefert werden sollte, werde Seoul keine Beschränkungen für Lieferungen an Kiew haben, so die südkoreanische Präsidialverwaltung. Die Rede ist von Granaten und Luftabwehrsystemen. Moskau verurteilt die Hilfe für die Ukraine.

Quelle: Gettyimages.ru © KIM Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket

Südkorea werde die Hilfe für die Ukraine nicht einschränken, wenn Russland Präzisionswaffen an Nordkorea liefere, sagte Chan Ho-jin, Leiter der Abteilung für nationale Sicherheit der Präsidialverwaltung der koreanischen Republik, in einem Fernsehinterview, wie er von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert wurde. Er behauptete: "Ich möchte betonen, dass alles davon abhängt, was Russland tun wird. Werden wir noch eine Option haben, wenn Russland Präzisionswaffen an Nordkorea liefert?" Laut Yonhap könnte Seoul Kiew mit tödlichen Waffen versorgen, wenn Moskau "die rote Linie überschreitet". Zu den in Erwägung gezogenen Optionen gehören 155-Millimeter-Artilleriegranaten und Luftabwehrsysteme, sagte der Sprecher der koreanischen Präsidialverwaltung, Yoon Suk-yeol, gegenüber der Nachrichtenagentur. Solche Lieferungen sind nach südkoreanischem Recht verboten, bisher wurden nur nicht tödliche Waffen an die Ukraine geliefert. Chan Ho-jin sagte seinerseits: "Wenn sie die koreanisch-russischen Beziehungen wiederherstellen und vorantreiben wollen, möchte ich noch einmal betonen, dass die russische Seite sorgfältig nachdenken sollte." Botschafter: Seouls Erpressungsversuche wegen Moskaus Vertrag mit Pjöngjang inakzeptabel Russlands Präsident Wladimir Putin besuchte am 19. Juni Nordkorea, wo er ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnete. Das Dokument sieht unter anderem eine sofortige gegenseitige Hilfe vor, wenn Moskau oder Pjöngjangangegriffen werden oder sich im Kriegszustand befinden. Südkorea reagierte auf den Pakt mit der Entscheidung, seine Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine zu überdenken. Seoul glaubt, dass Moskau beabsichtigt, Militärtechnologie an Pjöngjang zu liefern. Moskau verurteilt jegliche Hilfe für Kiew, da es glaubt, dass sie den Konflikt nur verlängern und nichts an seinem Ausgang ändern würde. Putin sagte, Seoul habe "nichts zu befürchten", nannte aber mögliche Lieferungen tödlicher Waffen an die Ukraine einen "großen Fehler". Wie der Kreml betonte, könne Russland "auf dem Schlachtfeld nicht besiegt werden". Mehr zum Thema - Wegen Kooperation zwischen Moskau und Pjöngjang: Südkorea will Militärhilfe für Ukraine überprüfen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.