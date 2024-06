Putin: Russland könnte Nordkorea aufrüsten

Gegenüber Reportern erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag, dass Russland die Demokratische Volksrepublik Korea aufrüsten könnte. Da der Westen behauptet, er habe das Recht, die Ukraine ungestraft zu bewaffnen, behalte sich Russland das gleiche Recht vor.

Quelle: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Da der Westen behauptet, er habe das Recht, die Ukraine ungestraft zu bewaffnen, behält sich Russland das gleiche Recht vor und könnte Langstrecken-Präzisionswaffen an die Demokratische Volksrepublik Korea und andere Länder liefern, sagte Präsident Wladimir Putin. Putin sprach mit Reportern in Hanoi nach seinen Treffen mit vietnamesischen Regierungsvertretern am Donnerstag. Eine der Fragen bezog sich auf seinen früheren Vorschlag, als Reaktion auf die von den USA und ihren Verbündeten geplanten ukrainischen Angriffe tief im Inneren Russlands, Raketen an die Gegner des Westens zu schicken. "Wir schließen die Lieferung von Waffen an andere Länder, einschließlich der Demokratischen Volksrepublik Korea, nicht aus", sagte Putin. "Lassen wir den Westen darüber nachdenken, wo sie landen könnten." Bericht: NATO befürchtet Moskaus Unterstützung für Nordkoreas Atomprogramm Westliche Länder, die Langstreckenraketen und andere Waffen an die Ukraine geliefert hätten, hätten erklärt, dass sie nicht dafür verantwortlich gemacht werden könnten, wie Kiew diese Waffen einsetze, und betonten, dass sie dadurch nicht zu Konfliktparteien würden, führte Putin weiter aus. Er unterstrich, dass Russland sich daher das gleiche Recht vorbehalte. Der russische Präsident wies zudem darauf hin, dass Moskau über eine Änderung seiner Doktrin zum Einsatz von Atomwaffen nachdenke, da der Westen offenbar an Waffen mit geringer Sprengkraft arbeite, um die nukleare Schwelle zu senken. "Wir brauchen keinen Erstschlag", antwortete er auf eine andere Frage. "Denn unser Gegenschlag wird garantiert jeden Angreifer vernichten." Auf die Frage nach den Friedensbedingungen, die er der Ukraine letzte Woche angeboten hatte, sagte Putin, Russland sei immer zu Verhandlungen bereit gewesen, während Kiew und seine westlichen Unterstützer sowohl den Minsk-Prozess als auch die Istanbuler Gespräche sabotiert hätten. Die von ihm genannten Bedingungen werden nicht ewig gültig sein, warnte Putin. "Unsere Bedingungen werden sich je nach der Situation vor Ort ändern", sagte der russische Präsident. Putin traf am Mittwochabend von Pjöngjang aus in Hanoi ein. In Nordkorea hatte er mit Staatschef Kim Jong-un einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Bei seiner Reise nach Vietnam ging es um die Stärkung der bilateralen Beziehungen zu dem sozialistischen Land, einschließlich der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Kernenergie. Mehr zum Thema - Nordkorea: Russland versetzt den USA einen asymmetrischen Schlag in Asien

