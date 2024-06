Washington not amused: USA sind verstimmt über Vietnam wegen Putin-Besuch

Nach seinem bahnbrechenden Besuch in Nordkorea ist Wladimir Putin am Donnerstag in Vietnam eingetroffen. Nur einen Monat nach seinem erneuten Amtsantritt als Präsident Russlands besuchte er auch China, Weißrussland und Usbekistan. Ein derart umfangreiches diplomatisches Programm ist, wenn nicht einzigartig, so doch zumindest herausragend im Vergleich zu anderen Staatsoberhäuptern von Großmächten. Die globale politische Architektur verändert sich rasch, und die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

All die von Putin besuchten Staaten liegen auf demselben Kontinent. Mit seinem Besuch baut Wladimir Putin ein neues System der "unteilbaren eurasischen Sicherheit auf inklusiver und nichtdiskriminierender Basis" auf, wie er in seinem Artikel in der offiziellen Publikation des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams, Nhân Dân, offen erklärt hatte. (Anm. d. Red.: RT DE hat den Artikel auf Deutsch übersetzt.)

Schon der Titel des Artikels – "Freundschaft – über die Zeiten erprobt" – weist auf die lange Geschichte der Beziehungen zwischen unseren Ländern hin, und der aktuelle Besuch des russischen Staatschefs bedeutet, dass die Zeit gekommen ist, sie auf eine qualitativ neue Ebene zu bringen.

Vietnam hat sich stets um eine ausgewogene Außenpolitik bemüht. Da es historisch gesehen in der Nachbarschaft Chinas liegt (und unter starkem Einfluss steht), hat es dennoch immer auf seiner Unabhängigkeit bestanden. Nach der Überwindung der kolonialen Abhängigkeit, die von 1887 bis 1954 andauerte, und des von den USA gegen das Land geführten Krieges von 1965 bis 1975 erlangte Vietnam 1976 Einheit und Souveränität in Südostasien sowie gegenüber den Weltmächten (Russland und USA), was seine Position im Zusammenspiel mit China stabiler macht.

Das Geschick, mit dem das Land seine Identität über Jahrhunderte hinweg bewahrt hat, erlaubte es Wladimir Putin zu sagen, dass Vietnam eine "alte, lebendige und unverwechselbare Zivilisation im Mosaik einer multipolaren Welt" ist.

Während der Sowjetzeit wurde unser Land zu einem wichtigen geopolitischen Akteur, der zum Sieg der kontinentalen Kräfte (Nordvietnam unter der Führung von Hồ Chí Minh) über die von den Vereinigten Staaten angeführten maritimen Mächte (Südvietnam unter Ngô Đình Diệm) beitrug. Seitdem ist Russland der größte Waffenlieferant dieses Landes und hat auch eine gute Position im Energiesektor Vietnams. Es ist bemerkenswert, dass russische Unternehmen in Gas- und Ölfeldern in den Regionen des Südchinesischen Meeres arbeiten, um die sich China mit Vietnam streitet.

Der Handelsumsatz unserer Länder beläuft sich jedoch auf bescheidene fünf Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, während es zwischen Vietnam und China mindestens 155 und zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten mindestens 111 Milliarden US-Dollar im selben Jahr sind. In seinem Artikel skizzierte Wladimir Putin eine Reihe von Vorschlägen in den Bereichen Energie, Lebensmittel, Investitionen, Tourismus (und anderen Bereichen), die den gegenseitigen Handel steigern sollen.

Besonderes Augenmerk wird auf das 2015 geschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion und Vietnam sowie auf die Steigerung des Handels in Landeswährungen gelegt, der in diesem Jahr fast 60 Prozent erreicht hat. Die Annäherung unserer Länder wird auch durch den sehr wahrscheinlichen Beitritt Vietnams zu den BRICS erleichtert, da Vietnam eines der mindestens 28 Länder ist, die der Organisation als Vollmitglied oder Partnerstaat beitreten möchten.

Diese Schritte werden sowohl rein wirtschaftliche als auch geopolitische Auswirkungen haben. Der Aufbau einer unteilbaren eurasischen Sicherheit, was in der Tat bedeutet, dass alle überseeischen Kräfte vom Kontinent verdrängt werden, ist unmöglich, ohne die Rolle der Vereinigten Staaten in den Ländern der Küstenzone (in der Theorie der Geopolitik "Rimland" genannt) zu reduzieren.

Vietnam ist aufgrund seiner Nähe zu China eines der wichtigsten dieser Länder, und die Dominanz proamerikanischer Kräfte in diesem Land (auch in wirtschaftlicher Hinsicht) kann den gesamten Kontinentalblock bedrohen. Bemerkenswert ist, dass sich im Mai dieses Jahres im Zuge des innenpolitischen Kampfes die antiamerikanische "Partei der Silowiki" unter Führung des ehemaligen Ministers für öffentliche Sicherheit, Tô Lâm, durchsetzte (obwohl das höchste Amt vom 80-jährigen Chef der Kommunistischen Partei, Nguyễn Phú Trọng, bekleidet wird), der neuer Präsident Vietnams wurde. Und Wladimir Putin wird das erste ausländische Staatsoberhaupt sein, mit dem Tô Lâm als Präsident zusammentreffen wird.

Die Vereinigten Staaten brachten erwartungsgemäß ihre Empörung über den historischen Besuch des russischen Präsidenten zum Ausdruck: "Kein Land sollte Putin eine Plattform bieten, um für seinen Angriffskrieg zu werben und ihm zu erlauben, seine Gräueltaten zu normalisieren", sagte ein Sprecher der US-Botschaft in Vietnam gegenüber Reuters. Doch Vietnam bleibt sich selbst treu, was sich darin zeigte, dass es den eindeutig antirussischen "Friedensgipfel" in der Schweiz ignorierte – trotz des wirtschaftlichen Einflusses der Vereinigten Staaten, in deren Interesse der Gipfel letztlich stattfand.

Die souveräne Position Vietnams verdient nicht nur Respekt, sondern ist auch für Russland von Vorteil. Neben dem großen Handelspotenzial (ja, jetzt ist der Handelsumsatz recht bescheiden, aber "ausgehend von einer niedrigen Basis" mit politischem Willen wird es ein schnelles und garantiertes Wachstum geben) hat unser Land die Möglichkeit – zunächst vorübergehend – Marinestützpunkte im Südchinesischen Meer zu errichten, was unweigerlich den Einfluss der Vereinigten Staaten verringern wird, die sich traditionell auf ihre Flotte zur Kontrolle der Küstenzone verlassen.

Russland kann auch in kontroversen Fragen zwischen Vietnam und China vermitteln, die in Laos und Kambodscha in einer Reihe von Fragen miteinander konkurrieren (von den erwähnten Offshore-Gas- und Ölfeldern ganz zu schweigen). Der Besuch von Wladimir Putin legt somit den Grundstein für das eurasische Sicherheitssystem für die nächsten Jahrzehnte.

