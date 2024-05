Wladimir Putin zu zweitägigem Besuch in Usbekistan eingetroffen

Präsident Wladimir Putin ist zu einem Staatsbesuch in Usbekistan eingetroffen. Bei dem zweitägigen Besuch trifft er zu Gesprächen mit dem usbekischen Staatschef Schawkat Mirzijojew zusammen.

Quelle: Sputnik © Walerij Scharifulin

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zu einem Staatsbesuch in Usbekistan eingetroffen. Dies berichtet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Auf dem Programm stehen Gespräche mit dem usbekischen Staatschef Schawkat Mirzijojew, dessen Einladung Putin gefolgt war. Mirzijojew empfing Putin am Flughafen, die Gastgeber überreichten ihm einen roten Blumenstrauß. Anschließend fuhr Putin zum Kultur- und Erholungspark "Neues Usbekistan", wo er am Unabhängigkeitsdenkmal einen Kranz niederlegte. Anschließend machten er und Mirzijojew sich bei einer kurzen Präsentation über die Vorbereitung der Asienspiele und die Projekte von New Tashkent vertraut. Nach Angaben des Kremlsprechers Dmitri Peskow kamen die beiden Staatsoberhäupter nach einem gemeinsamen Fototermin zu einem informellen Gespräch zusammen. Während Putins Besuch vom 26. bis zum 27. Mai wollen die Staatschefs den Stand und die Entwicklungsperspektiven der bilateralen Beziehungen erörtern sowie einen Meinungsaustausch über regionale Fragen führen. Darüber hinaus werden sie an der ersten Sitzung des Rates der Regionen Russlands und Usbekistans teilnehmen. Wie der Pressedienst des Kremls mitteilt, planen beide Seiten, im Anschluss an den Besuch "ein solides Paket bilateraler Dokumente" zu unterzeichnen. Es ist die dritte Auslandsreise des russischen Präsidenten nach seiner Amtseinführung am 7. Mai. Zuvor hatte er die befreundeten Staaten China und Weißrussland besucht. Im Juni reist Putin auf Einladung des Generalsekretärs der KPV nach Vietnam. Mehr zum Thema - Was können wir von Asien erwarten? Ein Ausblick auf das Jahr 2024

