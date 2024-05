Iranische Medien: Technische Mängel Ursache für Absturz von Raisi

Berichten iranischer Medien am Montagabend zufolge könnten technische Probleme die Ursache für den Absturz des Hubschraubers mit dem Präsidenten des Landes sein. Das geht unter anderem aus einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA hervor.

Quelle: AFP © AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Die Ursache für den Absturz eines Hubschraubers des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi war eine technische Störung, berichtet die Nachrichtenagentur IRNA am Montagabend. "Raisi hat am Sonntag (19. Mai 2024) bei einem Hubschrauberabsturz, der durch eine technische Störung des Hubschraubers verursacht wurde, den Märtyrertod auf sich genommen", heißt es in der Meldung. Irans Präsident Raisi bei Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen Der Hubschrauber mit dem iranischen Staatspräsidenten Ebrahim Raisi, dem Außenminister Hossein Amir.Abdollahian und weiteren Beamten an Bord stürzte am 19. Mai im Nordwesten des Landes in der Region Verzegan ab. Am Morgen des 20. Mai bestätigte der Vizepräsident der Islamischen Republik, Mohsen Mansouri, Berichte über den Tod des Staatsoberhaupts und seiner Delegation. Die Politiker waren auf dem Rückweg von einem Besuch in Aserbaidschan, wo Raisi und sein Amtskollege Ilham Alijew an der Einweihung des Wasserkraftprojekts Giz Galasi und der Inbetriebnahme des Wasserkraftprojekts chudaferin am Grenzfluss Aras teilnahmen. Am 21. Mai findet in Täbris eine Abschiedszeremonie statt, nach der der Leichnam des Präsidenten nach Mashhad, seiner Heimatstadt, überführt wird. Der erste iranische Vizepräsident Mohammad Mochber wird seine Aufgaben für 50 Tage bis zu Neuwahlen übernehmen. Mehr zum Thema - Und wenn es kein Unfall war? Was der Tod von Raisi bedeuten könnte

