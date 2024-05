Indische Truppen verlassen die Malediven auf Drängen des "prochinesischen" Präsidenten

Der Präsident der Malediven, Mohamed Muizzu, hatte Neu-Delhi den 10. Mai als Frist für den Abzug seiner Truppen aus dem Inselstaat gesetzt.

Quelle: AFP © NOAH SEELAM

Dutzende von indischen Militärangehörigen haben die Malediven auf Drängen des maledivischen Präsidenten Mohamed Muizzu, der engere Beziehungen zu Peking pflegt, verlassen. Neu-Delhi bestätigte am Donnerstag, dass Muizzu Anfang des Jahres den 10. Mai als Frist für den Abzug festgelegt hatte. Analyse Indopazifik-Mission: Wird eine deutsche Fregatte in der Straße von Taiwan vor China kreuzen? Der Abzug der indischen Truppen war eines der zentralen Versprechen Muizzus während seines Präsidentschaftswahlkampfes 2023. Kurz nach seinem Amtsantritt forderte der Präsident Neu-Delhi auf, rund 80 Militärangehörige abzuziehen, die vor allem zwei Dornier-Flugzeuge und einen Hubschrauber bemannen sollten, die Indien den Malediven für Notevakuierungen überlassen hatte. Sie werden nun durch Zivilisten ersetzt. "Beide Seiten haben zusammengearbeitet, um den weiteren Betrieb der Flugzeuge sicherzustellen", sagte der Sprecher des indischen Außenministeriums, Randhir Jaiswal, bei einem Briefing. "Kompetentes indisches Fachpersonal" werde auf die Inseln geflogen, um die Soldaten zu ersetzen, fügte er hinzu. Die Entwicklung fiel mit dem ersten Besuch des maledivischen Außenministers Moosa Zameer in Neu-Delhi am Donnerstag zusammen, bei dem er mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar über die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sprach. Während Zameer die Unterstützung Indiens bei der "Förderung der Wirtschafts-, Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen den beiden Nationen" würdigte, bemerkte der indische Außenminister, dass die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Nationen auf "gegenseitigen Interessen und gegenseitiger Sensibilität" beruhe. Analyse Malediven – ein Touristenparadies wird politischer Brennpunkt zwischen Indien und China Inder, die in der Regel einen Großteil der Touristen auf den beliebten Inseln stellen, riefen im Zuge der Kontroverse zu einem Massenboykott der Malediven auf. Muizzu schlug damals vor, die Zahl der Touristen aus China zu erhöhen, um den Mangel an Besuchern auszugleichen. Letzte Woche jedoch forderte der maledivische Tourismusminister Ibrahim Faisal die Inder auf, sich am maledivischen Tourismus zu beteiligen, da ihre Wirtschaft davon abhänge. Neu-Delhi hat sich auch besorgt über den Vorstoß eines chinesischen Forschungsschiffs, der Xiang Yang Hong 03, in maledivische Gewässer geäußert, weil man Spionage befürchtet. Damals erklärten die Malediven, Peking habe ein "diplomatisches Ersuchen" um einen Hafenbesuch "für die Rotation von Personal und Nachschub" gestellt. Bei seinem Besuch in Indien bekräftigte der Außenminister, dass die Malediven dem chinesischen Schiff nicht erlaubt hätten, in ihren Gewässern "Forschungen" durchzuführen. Mehr zum Thema – Präsident der Malediven fordert Abzug des indischen Militärkontingents bis zum 15. März

