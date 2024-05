Unfall in Kirgisistan: Fahrerloser Eiswagen rast in Kindermenge

Ein Fahrzeug verletzte Dutzende Schulkinder in Kirgisistan während eines traditionellen Festes. Der geparkte Wagen kam plötzlich ins Rollen und raste ohne Fahrer durch die Menschenmenge den Hügel hinunter. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Quelle: Sputnik © Tabyldy Kadyrbekow

Ein außer Kontrolle geratener Hyundai-Porter-Eiswagen ist am Donnerstag während einer Festveranstaltung in der Susak-Region im Südwesten des Landes einen Hang hinunter und in eine Gruppe von Kindern gerollt, teilte die lokale Nachrichtenagentur Kabar mit. 35 Kinder wurden dabei verletzt, 18 von ihnen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Alter der Opfer liegt zwischen neun und 16 Jahren. Zehn Kinder, deren Zustand als ernst eingeschätzt wird, wurden mit einem Sonderflugzeug nach Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans, transportiert. Die Tragödie ereignete sich, als sich Schüler zu einem Fest versammelten, die dem Epos von Manas, einem kirgisischen Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, gewidmet ist. Die Polizei nahm den Fahrer, einen 48-jährigen Anwohner, fest. Er erklärte, dass er Eis für die Schüler mitgebracht habe. Als er den Wagen verlassen habe, um den Schulleiter anzurufen und zu klären, wo genau er die Köstlichkeiten abliefern sollte, habe sich sein Auto in Bewegung gesetzt. Den Motor habe der Fahrer nicht abgestellt. Die Behörden leiteten ein Verfahren wegen Verletzung der Verkehrssicherheit ein. Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Kamtschybek Taschijew besuchte die Susak-Region. "Organisatoren, die die Sicherheit von Kindern nicht gewährleistet haben, werden zur Verantwortung gezogen", sagte der Politiker. Kindern, die schwere Verletzungen erlitten hätten, werde eine finanzielle Entschädigung gezahlt. Mehr zum Thema – Kirgisistan und Kasachstan akzeptieren keine russischen Mir-Bankkarten mehr

