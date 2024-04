Malaysia: Zehn Menschen bei Helikopter-Zusammenstoß ums Leben gekommen

Bei einem Zusammenstoß zweier Marine-Helikopter bei einer Probe für eine Militärparade in Malaysia sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Verstorbenen waren Besatzungsmitglieder. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Die Kriegsmarine leitete Ermittlungen ein.

Quelle: AFP © PERAK'S FIRE AND RESCUE DEPARTMENT / AFP

Am Dienstagmorgen ist es zu einer Tragödie während eines Probefluges der Königlichen Malaysischen Marine gekommen, teilt die Zeitung Malay Mail mit. Der Unfall ereignete sich auf einem Marinestützpunkt in der Stadt Lumut, 170 Kilometer nordwestlich von Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Zwei Militärhubschrauber stießen zusammen, alle zehn Besatzungsmitglieder kamen hierbei ums Leben. Ihre Leichen wurden zur Identifizierung in ein Militärkrankenhaus gebracht. Einem vorläufigen Bericht zufolge ging ein AgustaWestland AW139-Hubschrauber nach der Kollision mit einem Eurocopter Fennec über einem Stadion nieder. Der Fennec-Helikopter stürzte in ein Schwimmbad ab. Auf den Bildern sind die völlig zerstörten Hubschrauber zu sehen. Die Ursache des Unfalls ist noch unbekannt. Die Kriegsmarine leitet eine Ermittlung ein. Die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Jubiläum der Königlichen Malaysischen Marine sollen im Mai stattfinden. Mehr zum Thema - Zwei japanische Militärhubschrauber abgestürzt: Ein Toter und sieben Vermisste

