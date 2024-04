Schwere Kämpfe an Myanmars Grenzregion ‒ Tausende auf der Flucht

Nachdem die Karen-Rebellen die Grenzstadt Myawaddy eingenommen hatten, reagierte die Militärregierung mit Luftangriffen. Tausende flohen daraufhin nach Thailand. Die ethnische Minderheit der Karen strebt einen eigenen Staat an, die Militärregierung in Rangun will die Abspaltung verhindern.

Quelle: www.globallookpress.com © Kaung Zaw Hein

Myanmar kommt weiterhin nicht zur Ruhe. In der seit Monaten umkämpften Grenzstadt Myawaddy haben die Karen-Rebellen nun die Oberhand gewonnen und reklamieren die an der Grenze zu Thailand gelegene Stadt für sich. Das Militär, das seit 2021 die Macht im Land ausübt, antwortete mit schweren Luftangriffen. Tausende flohen vor den Angriffen über die Grenze ins benachbarte Thailand. Mitglieder der Karen National Liberation Army (KNLA) sprachen von mindestens 130 Bomben, die über der rund 200.000 Einwohner zählenden Stadt abgeworfen worden seien. Dabei sollen zehn Zivilisten ums Leben gekommen sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben derzeit nicht. USA beschuldigen China der Subventionierung der Opioid-Epidemie Die KNLA ist der bewaffnete Arm der Karen National Union (KNU), die einen eigenen Staat anstrebt. Die Karen sind eine ethnische Minderheit in Myanmar. Die Militärregierung wirkt den Separationsbestrebungen entgegen. Nach thailändischen Angaben sind seit dem Wochenende rund 3.000 Menschen über die Grenze gekommen und suchen in Thailand Schutz. Thailand hat inzwischen die Grenzpatrouillen verstärkt. An der Grenze zwischen Thailand und Myanmar kommt es immer wieder zu Scharmützeln. Bereits im Januar kam es im Grenzgebiet zu China zu einem Zwischenfall, bei dem Geschosse aus Myanmar in China niedergegangen waren. Es gab auf chinesischer Seite Verletzte. China setzt sich in der Region für einen Waffenstillstand zwischen dem Militär der autonomen Region Kokang und der Militärregierung in der Hauptstadt Myanmars, Rangun, ein. Mehr zum Thema – UNO enthüllt größten Opiumproduzenten im Jahr 2023

