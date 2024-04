Kim Jong-un trifft sich erstmals seit rund vier Jahren mit hochrangigem Amtsträger aus China

Nordkorea begeht das 75-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zu China. Zu diesem Anlass hat Kim Jong-un in Pjöngjang den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zhao Leji, empfangen. Die Länder wollen ihre Kooperation ausbauen.

Quelle: AFP © AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses der Volksrepublik China, Zhao Leji, hat am Samstag im Nachbarland Nordkorea geweilt. In der Hauptstadt Pjöngjang wurde er von Kim Jong-un empfangen. Dies war das erste Mal seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, dass sich der nordkoreanische Führer mit einem hochrangigen Amtsträger aus China traf. Muskelspiel gegen Nordkorea: Südkorea, Japan und USA halten zweitägige Seeübung ab Bei der Zusammenkunft bekundete Kim den "unerschütterlichen" Wunsch seines Landes, die Kooperation mit China zu stärken und ein "neues Kapitel" im bilateralen Verhältnis aufzuschlagen. Zhao bekräftigte ebenfalls das Vorhaben der Regierung in Peking, die traditionelle Freundschaft der beiden Länder voranzubringen und das gegenseitige strategische Vertrauen zu vertiefen. Auch Austauschprogramme sollten verbessert werden. Das Treffen fand am dritten Tag von Zhaos Besuch im Nachbarland statt. Am Freitag hatte der ranghohe Beamte aus China zusammen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Choe Ryong-hae an der feierlichen Eröffnung des nordkoreanisch-chinesischen Freundschaftsjahres teilgenommen. Die Veranstaltung fand im Großen Theater von Ost-Pjöngjang statt. In seiner Rede erwähnte Zhao, dass die beiden sozialistischen Nachbarländer "durch Berge und Flüsse vereint" seien und einander so nahestünden "wie Lippen und Zähne". Choe wiederum sagte, dass das 75-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen ein Beweggrund sei, die bilaterale Zusammenarbeit noch weiter zu stärken. Mehr zum Thema ‒ Kim Jong-un: Müssen uns "mehr denn je" auf einen Krieg vorbereiten

