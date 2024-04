Kim Jong-un: Müssen uns "mehr denn je" auf einen Krieg vorbereiten

Nordkoreas Staatschef hat die Militärpolitische Akademie besucht und eine verstärkte Ausbildung zum Aufbau einer "mächtigen Armee" gefordert. Kim Jong-un nahm unter anderem ein Modell von Seoul in Augenschein und sagte, es sei "mehr denn je" notwendig, sich auf einen Krieg vorzubereiten.

Quelle: Gettyimages.ru © Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat die Armee dazu aufgerufen, sich "mehr denn je" auf einen Krieg vorzubereiten. Dies berichtete die Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA). Diese Ansicht vertrat der nordkoreanische Staatschef während seines Besuchs in der Militärpolitischen Akademie Kim Jong Il am 10. April, aber die Informationen dazu wurden erst heute veröffentlicht. In dem KCNA-Bericht heißt es: "Er stellte fest, dass Kriegsvorbereitungen jetzt konsequenter als je zuvor getroffen werden sollten und dass wir uns zuverlässiger und einwandfrei auf einen Krieg vorbereiten sollten, der definitiv gewonnen werden muss, und nicht nur auf einen möglichen Krieg." Nordkoreas Staatschef betonte auch die Bereitschaft, "Feinde ohne Zögern mit allen (...) Mitteln endgültig zu vernichten." Nordkorea kommt bei Entwicklung einer Hyperschallrakete voran: US-Stützpunkte im Fadenkreuz In diesem Zusammenhang hob Kim Jong-un die herausragende Rolle der Militärpolitischen Akademie beim Aufbau einer "mächtigen Armee" hervor und rief das Lehrpersonal auf, "noch größere Erfolge zu erzielen", um all ihre Reihen mit qualifizierten Kommandeuren zu füllen. Berichten zufolge besuchte Kim darüber hinaus den "Studienraum für Operationen", wo er sich mit den Ergebnissen einer Studie über die militärischen Absichten und möglichen Aktionen des Feindes vertraut machte. Die von der KCNA veröffentlichten Fotos zeigen den nordkoreanischen Staatschef neben einer Attrappe von Seoul, wobei sowohl die Attrappe als auch die an den Wänden hängenden Karten absichtlich unscharf dargestellt sind. KCNA schrieb: "Genosse Kim Jong-un wies darauf hin, dass man die Fähigkeit, die zahlenmäßige, militärische und technische Überlegenheit des Gegners durch überlegene Ideen und militärische Methoden brechen müsse, was das Gesetz des Sieges im Krieg sei, das sich gestern, heute und morgen nicht ändern könne." In den letzten Monaten hat der nordkoreanische Führer wiederholt von Kriegsvorbereitungen gesprochen. Anfang März besuchte Kim den Hauptstützpunkt der Koreanischen Volksarmee und beobachtete Militärübungen. Wie KCNA berichtete, zeigte sich der nordkoreanische Staatschef "sehr zufrieden" mit dem, was er sah, da das Militär "in voller Kriegsbereitschaft" sei. Beobachter stellten fest, dass die meisten öffentlichen Auftritte von Kim Jong-un seit Anfang 2024 mit dem Militär zu tun haben. Im Januar legten der Nordkorea-Experte Robert Carlin und der Atomphysiker Siegfried Hecker einen Bericht vor, in dem sie behaupteten, Kim Jong-un bereite sich auf einen Krieg vor und die koreanische Halbinsel befinde sich in der gefährlichsten Lage seit dem Koreakrieg. Gleichzeitig behauptete Ende März die stellvertretende US-Außenministerin für ostasiatische und pazifische Angelegenheiten, Jung Pak, die für die Beziehungen zu Nordkorea zuständig ist, Washington habe bisher keine Anzeichen dafür gesehen, dass Pjöngjang einen baldigen Angriff vorbereite. Mehr zum Thema - Nordkorea feuert erneut ballistische Rakete in Richtung Japanisches Meer ab

