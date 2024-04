China klassifiziert US-Kommentare zu Taiwan und AUKUS als "gefährlich"

Chinas Regierung bezeichnete die Äußerungen eines hochrangigen US-Diplomaten als "gefährlich", wonach das U-Boot-Projekt des trilateralen Militärbündnisses AUKUS dazu beitragen könne, einen chinesischen Angriff auf die abtrünnige Insel Taiwan zu verhindern.

Quelle: AFP © NOEL CELIS

Die chinesische Regierung bezeichnete am Mittwoch die Äußerungen eines hochrangigen US-Diplomaten als "gefährlich", wonach das U-Boot-Projekt des trilateralen Militärbündnisses AUKUS von AUstralien, dem Vereinigten Königreich und den USA dazu beitragen könne, einen chinesischen Angriff auf Taiwan abzuwenden. Das Projekt, das im vergangenen Jahr von den drei AUKUS-Partnerländern beschlossen wurde, sieht vor, dass Australien ein atomgetriebenes Angriffs-U-Boot erwirbt, um die angeblich wachsende Macht Chinas im indopazifischen Raum 0zu bekämpfen. Machtkampf im Indopazifik: Großbritannien rüstet Australien mit Atom-U-Booten aus In der vergangenen Woche sagte der zweitwichtigste Diplomat des US-Außenministeriums, der stellvertretende Außenminister Kurt Campbell, in seiner Rede, die neuen "U-Boot-Kapazitäten" im Rahmen des AUKUS-Paktes würden "Frieden und Stabilität" fördern, auch in der Meerenge, die China und Taiwan trennt. "Seine Äußerungen sind sehr gefährlich", sagte Zhu Fenglian als Sprecherin des chinesischen Informationsbüros für Taiwan-Angelegenheiten gegenüber Reportern in Peking auf die Frage nach einem Kommentar zu Campbells Äußerungen.

"Die Einrichtung der sogenannten trilateralen Sicherheitspartnerschaft [AUKUS] zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien zielt im Wesentlichen darauf ab, eine militärische Konfrontation in der Region durch militärische Zusammenarbeit im kleinen Kreis zu provozieren", fügte sie hinzu. Jeder Versuch, die militärische Zusammenarbeit zu nutzen, um sich in die Taiwan-Frage einzumischen, sei eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas und eine Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region der Taiwanstraße, unterstrich Zhu.

Die USA, Großbritannien und Australien gründeten die Militärallianz AUKUS im September 2021 als Teil ihrer Bemühungen, Chinas wachsende Macht in der indopazifischen Region zurückzudrängen. China hat den AUKUS-Pakt als gefährlich bezeichnet und davor gewarnt, dass er zu einem regionalen Wettrüsten führen könnte. Allerdings unterhält keines der AUKUS-Länder formelle diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Während die USA seit langem Taiwans wichtigster internationaler Unterstützer und Waffenlieferant sind, haben sowohl Großbritannien als auch Australien ihre Unterstützung für die Insel nunmehr verstärkt und ihre "Besorgnis" über den chinesischen militärischen Druck auf die abtrünnige chinesische Insel zum Ausdruck gebracht. Mehr zum Thema - Genehmigung für Export von Kampfflugzeugen: Japan lockert erstmals sein Waffenexportverbot

