Technische Panne: Alle Bürger Kasachstans um einen Tag "älter" geworden

Aufgrund eines technischen Fehlers sind die Menschen in Kasachstan alle einen Tag "älter" geworden. Nach der Umstellung auf eine landesweit einheitliche Zeitzone hat sich das Geburtsdatum der Bürger in digitalen Dokumenten verschoben.

Quelle: Gettyimages.ru © baona

Seit dem 1. März lebt ganz Kasachstan in einer einzigen Zeitzone. Die Umstellung führte zu einer technischen Panne in den digitalen Dokumenten der Bürger. Sie alle sind am Freitagmorgen einen Tag "älter" aufgewacht, als sie eigentlich sein sollten. Auf dem staatlichen Serviceportal war das Geburtsdatum aller um einen Tag verschoben. "Das untersuchen jetzt Experten. Wir werden eine Antwort geben, sobald wir den Grund kennen", erklärte die Firma National Information Technologies, die das Portal betreibt, zu den Ursachen der Panne. Kasachstan hat am 1. März auf eine einheitliche Zeitzone (UTC+5) umgestellt. Die Initiative stammt von kasachischen Wissenschaftlern und Experten. Zuvor gab es im Land zwei Zonen. Die Arbeitsgruppe, die die Umstellung vorbereitet hat, kam zu dem Schluss, dass mit einer Zeitzone alle Regionen nun die Zeit nutzen würden, die "der natürlichen Zeit am nächsten kommt". Mehr zum Thema - Einstein hat Recht behalten: Forschern gelingt erstmals "Zeitreise"

