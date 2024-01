Nordkorea startet erneut Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres

Pjöngjang hat zum dritten Mal binnen weniger Tage mehrere Marschflugkörper getestet. Nach Angaben aus Seoul flogen die Raketen in Richtung des Gelben Meeres. Südkoreas Generalstab kündigte nach den Starts an, die Daten gemeinsam mit US-Geheimdiensten auszuwerten.

Quelle: AFP © YONHAP

Am Dienstag hat Nordkorea mehrere Marschflugkörper in Richtung des Gelben Meeres abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs erfolgten die Starts gegen 7:00 Uhr Ortszeit (23:00 Uhr am Montag MEZ) von der Westküste des Landes aus. Weitere Details wie etwa die Zahl der Raketen wurden nicht bekannt gegeben. In der Pressemitteilung hieß es lediglich, dass Nordkoreas Aktivitäten genau beobachtet würden und dass Südkorea gemeinsam mit den militärischen Aufklärungsbehörden der USA die nach den Starts gesammelten Daten auswerten werde. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, dass das Ziel der Testserie sei, die Leistung der neuen Waffe zu verbessern. Analyse Kommt ein Krieg auf die koreanische Halbinsel zu? Dies war inzwischen der dritte Marschflugkörper-Test, den Nordkorea innerhalb einer Woche durchführte. Die vorigen Starts hatten sich am 24. und am 28. Januar vollzogen. Wie die Nachrichtenagentur KCNA berichtete, seien am Sonntag gleich zwei strategische Marschflugkörper vom Typ Pulhwasal-3-31 von einem U-Boot aus abgefeuert worden. Dem Test habe der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un beigewohnt. Im Unterschied zu den früheren Tests von ballistischen Raketen handelte es sich um keine Verletzung der bestehenden UN-Sanktionen gegen das asiatische Land. Mehr zum Thema - Peskow: Putin wird Nordkorea in absehbarer Zukunft besuchen

