Am Mittwoch soll der US-Zerstörer USS John Finn die Taiwanstraße passiert haben. Shi Yi, der Sprecher des Ostkommandos der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA), gab als Reaktion darauf bekannt, Chinas Militär habe das Kriegsschiff auf seiner gesamten Route begleitet.

Die 7. US-Flotte teilte am Mittwoch mit, dass die USS John Finn am 24. Januar die Meerenge zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan durchquert habe, um "das Engagement der Vereinigten Staaten für die grundsätzliche Wahrung der Freiheit der Schifffahrt für alle Nationen" zu demonstrieren. Diesbezüglich hat Shi Yi, der Sprecher des östlichen Einsatzkommandos der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA), eine Erklärung auf der chinesischen sozialen Medienplattform WeChat veröffentlicht: "Das Ostkommando der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) hat Truppen organisiert, um das US-Kriegsschiff auf seiner gesamten Route gemäß den Gesetzen und Vorschriften zu eskortieren und zu überwachen." Ferner betonte Shi Yi, dass US-Truppen in der jüngsten Vergangenheit wiederholt mit Provokationen böswillig den Frieden und die Stabilität in der Region unterwandert hätten. Das chinesische Militär halte eine hohe Kampfbereitschaft aufrecht, um die Souveränität und Sicherheit des Landes sowie die regionale Stabilität zu schützen, fügte der Sprecher hinzu. Kim verschärft Ton gegen Seoul: USA, Südkorea und Japan halten Marineübungen ab Taiwan wird von politischen Kräften der Republik China verwaltet, die im Jahr 1949 nach der Niederlage im Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei und der Gründung der Volksrepublik China auf die Insel geflohen waren. Im Rahmen der Ein-China-Politik betrachtet Peking die Insel als abtrünnige Provinz. Die Mehrheit der Nationen weltweit, einschließlich Russland, unterstützen diese Haltung. Die USA unterstützen zwar ebenfalls das Ein-China-Prinzip, leisten aber Taiwan umfassende politische und militärische Hilfe. Mehr zum Thema - Bundesbank: Pläne, sich von China abzukoppeln, sind gefährlich – auch für die Banken

