Südkorea ordnet Evakuierung von Insel wegen "Provokation" an

Diese Maßnahme erfolgt inmitten von Berichten über ein größeres Artilleriefeuer des Nordens in der Nähe einer Grenzinsel. Die Spannungen haben in den letzten Wochen zugenommen, nachdem die Vereinigten Staaten und Südkorea Großübungen durchgeführt haben.

Quelle: AFP © KCNA

Südkorea hat die Zivilbevölkerung auf einer Insel nahe der Grenze zu Nordkorea aufgefordert, sich in Schutzräume zu begeben, nachdem Pjöngjang im Rahmen einer militärischen "Provokation" Hunderte Artilleriegranaten abgefeuert hatte. Der Evakuierungsbefehl wurde am Freitagnachmittag zweimal von den örtlichen Behörden erlassen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap und stellte fest, dass es "offensichtliche Anzeichen für eine militärische Provokation durch Nordkorea" gab. Ein ungenannter Beamter wurde von Yonhap mit den Worten zitiert: "Wir haben die Evakuierung angekündigt, nachdem wir einen Anruf von einer Militäreinheit erhalten haben, die sagte, dass sie einen Seestreik auf der Insel Yeongpyeong durchführt, da es eine Situation mit einer nordkoreanischen Provokation gibt." Seouls Generalstabschef (JCS) erklärte später, Nordkorea habe am Freitagmorgen rund 200 Artilleriegeschosse vor seiner Westküste abgeschossen. Die Geschosse landeten in einer maritimen Pufferzone, die im Rahmen eines Abkommens zwischen den beiden Koreas aus dem Jahr 2018 eingerichtet worden war, von dem sich Pjöngjang jedoch inzwischen zurückgezogen hat. JCS-Sprecher Oberst Lee Sung-jun sagte: "Wir warnen eindringlich davor, dass die gesamte Verantwortung für solche krisenverschärfenden Situationen bei Nordkorea liegt, und drängen auf einen sofortigen Stopp." Kim Jong-un: Werden auf nukleare Provokationen mit Atomschlag reagieren Das südkoreanische Militär, das in "enger Abstimmung" mit den USA arbeitet, "verfolgt und überwacht die damit verbundenen Aktivitäten und wird entsprechende Maßnahmen gegen die Provokationen Nordkoreas ergreifen", betonte er. Seoul plant, im Laufe des Freitags als Reaktion auf den Artilleriebeschuss aus Pjöngjang eigene Schießübungen auf den nordwestlichen Grenzinseln im Gelben Meer durchzuführen, wie ungenannte Beamte gegenüber Yonhap News erklärten. Die Berichte kamen kurz nach gemeinsamen militärischen Übungen zwischen den USA und Südkorea in der Nähe der Grenze, die der Norden als "rücksichtslose Kriegsmanöver" verurteilt hatte. Die Übungen, an denen eine mechanisierte Infanteriebrigade der südkoreanischen Armee und das US-Army Styker Brigade Combat Team teilnahmen, begannen am 29. Dezember in der Grenzstadt Pocheon, etwa 46 km nordöstlich von Seoul. Mehr zum Thema - B-1B-Bomber vor Koreanischer Halbinsel: USA, Südkorea und Japan halten Luftwaffenübung ab

