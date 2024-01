Südkorea: Messer-Attentat auf Oppositionsführer Lee Jae-myung

Südkoreas aussichtsreichster Oppositionsführer Lee Jae-myung wurde am Dienstag während eines Besuchs in der südlichen Großstadt Busan in den Hals gestochen. Der Politiker blieb danach bei Bewusstsein, wie Parteifunktionäre vor Ort mitteilten. Lee besichtigte im Rahmen eines Pressetermins die Baustelle eines neuen Flughafens.

Der südkoreanische Oppositionsführer Lee Jae-myung besichtigte die Baustelle des neuen Flughafens von Gadeokdo, gelegen auf einer Halbinsel nahe der Hafenstadt Busan. Anwesende Medienvertreter dokumentierten das Geschehen, als sich plötzlich ein unbekannter Mann auf den Politiker stürzte und ihn in den Hals stach. Lee blieb bei Bewusstsein und wurde umgehend in ein Krankenhaus gefahren. Der Attentäter wurde überwältigt und festgenommen. Zum Zeitpunkt des Angriffs sprach Lee nach der Besichtigung der Baustelle mit Reportern. Durch die Attacke erlitt der Politiker eine einen Zentimeter breite Risswunde an der linken Seite seines Halses, erläuterte nach dem Vorfall der Sprecher Kwon Chil-seung von der Demokratischen Partei des Miteinanders. Der Verletzte wurde sofort von der Insel in das Seoul National Universitätskrankenhaus transportiert. Die Insel gehört zur Küstenmetropole Busan. Aufnahmen des überraschenden Angriffs, die während der Pressekonferenz live im Fernsehen übertragen wurden, zeigen, wie ein weiterhin nicht identifizierter Mann aus einer Personenmenge heraus plötzlich auf den Oppositionsführer zustürzt und ihn am Nacken mit einer Stichwaffe attackiert, wonach er rückwärts zusammenbricht. BREAKING: South Korean opposition leader Lee Jae-myung has been stabbed in the neck https://t.co/6uMGtTkYfr — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 2, 2024 Die auflagenstärkste südkoreanische Tageszeitung Chosun Ilbo zitierte die Polizei in Busan, der zufolge der Politiker eine "ein Zentimeter lange Schnittwunde am Hals" erlitt. Ein Motiv des Angreifers wurde nicht genannt. Der Attentäter wurde aus der Gruppe herausgezerrt und festgenommen. Fotoaufnahmen zeigen Lee nach der Attacke mit geschlossenen Augen und einem Taschentuch am Hals auf dem Boden liegend. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol äußerte nach dem Angriff "tiefe Besorgnis" um Lees Sicherheit, heißt es in einer offiziellen Mitteilung aus dem Präsidialamt. Der 59-jährige Lee, ein ehemaliger Provinzgouverneur, unterlag bei den Präsidentschaftswahlen im März 2022 nur knapp gegen Yoon von der konservativen Partei Macht der Staatsbürger. Fünf Monate später übernahm Lee den Vorsitz der Demokratischen Partei des Miteinanders und bereitet seine Partei auf die Parlamentswahlen im April vor. Jüngsten Umfragen zufolge gilt er als aussichtsreicher Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2027. Mehr zum Thema - Südkoreanisches Gericht: Japan muss ehemalige "Trostfrauen" entschädigen

