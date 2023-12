China setzt auf Rock, um Taiwan zu beeinflussen

Die taiwanesische Rock-Band Mayday ist in China verdächtigt worden, unter einem in dem Land verbotenen Tonträger aufzutreten. Laut Reuters wurden die Musiker aufgefordert, Chinas Position zu Taiwan vor den Wahlen im Januar auf der Insel zu unterstützen.

Quelle: Gettyimages.ru © Ethan Miller

Chinas Behörden haben Druck auf die beliebte taiwanesische Rockband Mayday ausgeübt und sie gezwungen, vor den Wahlen auf der Insel prochinesische Aussagen zu machen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Quellen und ein internes Dokument des taiwanesischen Geheimdienstes. China über Verlängerung des Wehrdienstes in Taiwan: Junge Leute werden zum Kanonenfutter Die Rockmusiker seien aufgefordert worden, öffentlich Pekings Position zur Zugehörigkeit Taiwans zu China zu unterstützen und sich der chinesischen "Medienpropaganda" auf der Insel anzuschließen, heißt es in dem Dokument. In China ist es verboten, zu einem Tonträger aufzutreten, und die Nationale Rundfunk- und Fernsehbehörde des Landes hat, um Druck auf die Rockband auszuüben, eine Untersuchung gegen sie angekündigt, weil sie sie verdächtigt, gegen diese Vorschrift zu verstoßen, so zwei taiwanesische Geheimdienstmitarbeiter. Pekings Behörden drohten bei einer Inspektion mit einer Geldstrafe und baten die Musiker um einen nicht näher bezeichneten "politischen Gefallen", den sie jedoch ablehnten, so eine Quelle mit direkter Kenntnis der Entwicklungen gegenüber Reuters. Er behauptete: "Sie werden zahlen müssen, wenn sie nicht kooperieren." Nach taiwanesischen Informationen ist die Propagandaabteilung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas für diese Kampagne gegen die Musiker verantwortlich, die darauf abzielt, die Ansichten junger Menschen und den Ausgang der Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Taiwanesische Beamte bezeichneten die Kampagne gegen Mayday als beispiellos, da die Vorwürfe der Verwendung von Tonträgern von Chinas wichtigsten Staatsmedien, nämlich People's Daily, CCTV und Xinhua, zeitgleich berichtet wurden. Am 13. Januar finden in Taiwan Parlamentswahlen statt. Die Einwohner der Insel wählen einen Präsidenten, einen Vizepräsidenten und 113 Mitglieder des Legislativ-Yuan, des Einkammerparlaments des Landes. Mehr zum Thema - WSJ-Bericht: USA wollen Spionagenetzwerk in China wiederherstellen

