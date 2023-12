B-1B-Bomber vor Koreanischer Halbinsel: USA, Südkorea und Japan halten Luftwaffenübung ab

Auf neue Raketenstarts in Nordkorea reagieren Südkorea, Japan und die USA mit weiteren Militärmanövern. Am Mittwoch haben die Luftstreitkräfte der Länder vor der Koreanischen Halbinsel Manöver durchgeführt. Mit den Übungen wollen Seoul, Tokio und Washington ihre Entschlossenheit zeigen.

Quelle: Legion-media.ru © South Korean Defense Ministry

Die Koreanische Halbinsel scheint sich zu einem Landstrich zu entwickeln, in dem ständig diverse Übungen und Manöver stattfinden. Als Reaktion auf die beiden jüngsten nordkoreanischen Raketenstarts haben Südkorea, Japan und die USA am Mittwoch eine gemeinsame Luftwaffenübung durchgeführt. Die Manöver wurden östlich der südkoreanischen Insel Jeju und südwestlich der japanischen Insel Kyūshū abgehalten. Daran nahmen zwei US-Langstreckenbomber vom Typ B-1B, drei US-Jagdflugzeuge vom Typ F-16, zwei japanische Kampfflugzeuge vom Typ F-2 und zwei südkoreanische Kampfjets vom Typ F-15 teil. Kurz vor Raketenstart in Nordkorea: US-Atom-Boot trifft in Südkorea ein Wie der Generalstab in Seoul bekannt gab, sei das Ziel dieses Trainings über dem Japanischen Meer gewesen, die Reaktionsfähigkeit der drei Länder angesichts der Atom- und Raketenbedrohungen aus Nordkorea zu stärken. Gleichzeitig hieß es aus der Militärbehörde in Tokio, dass die Übung eine Reaktion auf die sich immer mehr zuspitzende Sicherheitssituation im Umfeld von Japan sei. Die trilaterale Luftübung war die jüngste ihrer Art, nachdem die Luftstreitkräfte der USA, Japans und Südkoreas im Oktober erstmals eine gemeinsame Luftübung vor der Koreanischen Halbinsel durchgeführt hatten. Damals nahm auch ein US-amerikanischer B-52H-Bomber teil. Am Sonntag hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete abgefeuert. Am Montag startete das Militär dann eine Interkontinentalrakete mit Feststoffantrieb in Richtung des Japanischen Meeres. Mehr zum Thema - Seoul droht Pjöngjang mit "tödlichem Schlag" im Fall von Provokationen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.