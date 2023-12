Unbrauchbar nach Vogelschlag: Südkoreanische Luftwaffe schreibt F-35A-Kampfflugzeug ab

Manchmal kostet die Reparatur mehr als die Wiederbeschaffung. Dies ist der Fall bei einem südkoreanischen F-35A-Kampfjet, der infolge eines Vogelschlags zahlreiche Sachschäden davongetragen hat. Das Tarnkappenflugzeug aus US-Produktion soll nun abgeschrieben werden.

Quelle: AFP © AFP PHOTO / SOUTH KOREAN DEFENCE MINISTRY

Die südkoreanische Luftwaffe hat am Freitag im Fall eines schwer beschädigten Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeugs vom Typ F-35A ein hartes Urteil gefällt: Der Kampfjet aus der Produktion des US-Unternehmens Lockheed Martin gehört nur noch abgeschrieben. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, lägen die Reparaturkosten über dem Kaufpreis. Meinung Kiew fordert immer modernere militärische Ausrüstung und hofft auf eine göttliche Intervention Das Kampfflugzeug ist seit Januar 2022 außer Betrieb, als es einen Vogelschlag erlitt. Die F-35A wurde einer gründlichen Untersuchung unterzogen, an der sich auch der US-Rüstungskonzern beteiligte. Das Gutachten ergab, dass durch den Vogelschlag mehr als 300 Teile beschädigt wurden – darunter der Rumpf, das Triebwerk sowie das Kontroll- und Navigationssystem. Die Reparaturkosten wurden auf 140 Milliarden Won (knapp 100 Millionen Euro) geschätzt, während der Kampfjet für 110 Milliarden Won (knapp 78 Millionen Euro) gekauft worden war. Darüber hinaus ging die zuständige Kommission von einer langen Instandsetzung aus und äußerte Bedenken in Bezug auf die Sicherheit des Flugzeugs nach der Reparatur. In Anbetracht dieser Umstände wurde beschlossen, die F-35A auszumustern. Für diesen Schritt muss noch das Verteidigungsministerium in Seoul grünes Licht geben. Die südkoreanische Luftwaffe erörtert inzwischen, wie man das Flugzeug in Zukunft nutzen kann. Infrage kommt beispielsweise die Ausbildung von Mechanikern. Mehr zum Thema - Medien: Iran bestätigt Erwerb von Kampfhubschraubern und Jagdflugzeugen aus Russland

