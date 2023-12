Nordkorea warnt USA vor Sabotage seiner Satelliten: Kriegserklärung und Zerstörung von US-Satelliten

Das Verteidigungsministerium in Pjöngjang hat die USA vor Sabotageakten gegen seine Satelliten gewarnt. Wie die Nachrichtenagentur KCNA am Samstag unter Berufung auf einen Sprecher schrieb, werde das Land jegliche Fremdeinwirkung auf den Betrieb der nordkoreanischen Weltraumapparate als Kriegserklärung deuten. In dem Bericht wurde darauf verwiesen, dass ein Vertreter der US-Raumstreitkräfte eine Attacke mit "umkehrbaren oder umkehrbaren Methoden" auf den in der vergangenen Woche gestarteten nordkoreanischen Spionagesatelliten ins Spiel gebracht habe.

"Falls die USA versuchen werden, ihre Spitzentechnologie als Waffe zu nutzen und die Rechte eines souveränen Staates zu verletzten, werden wir im Einklang mit den nationalen und internationalen Gesetzen von unserem Recht Gebrauch machen, die Funktionsfähigkeit der US-Aufklärungssatelliten zu beeinträchtigen oder zu eliminieren."

Anfang dieser Woche hatte Nordkoreas UN-Botschafter Kim Song vor dem UN-Sicherheitsrat bestätigt, dass das nordkoreanische Militär in der vergangenen Woche einen Spionagesatelliten in den Orbit gebracht hatte, um Aktivitäten der US-Streitkräfte und die der US-Verbündeten in der Region zu überwachen. Der Diplomat betonte, dass es sich um eine legitime Maßnahme handele, die im Einklang mit dem Recht auf Selbstverteidigung stehe.

Nordkorea hatte am 21. November seinen ersten erfolgreichen Start eines Aufklärungssatelliten gemeldet, nachdem die vorigen Versuche im Mai und im August dieses Jahres gescheitert waren. Diesmal brachte eine Trägerrakete vom Typ Chŏllima-1 den Satelliten mit dem Namen Malligyong-1 sicher in die Erdumlaufbahn. Staatschef Kim Jong-un wohnte dem historischen Moment persönlich bei. Für die nahe Zukunft wurden weitere Starts angekündigt.

Indes startete auch Südkorea seinen ersten militärischen Überwachungssatelliten ins All. Der Start erfolgte am 1. Dezember vom Weltraumbahnhof Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien aus. Der Raumapparat wurde mit einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX in die Erdumlaufbahn gebracht.

