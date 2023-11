Seoul: Pjöngjang verlegt Streitkräfte an geschlossene Grenzkontrollpunkte

Südkorea verkündet die Wiederherstellung der nordkoreanischen Kontrollpunkte in der entmilitarisierten Zone. Diese wurden nach dem Bruch des Deeskalationsabkommens errichtet. Seoul kündigte das Abkommen wegen des Starts eines Spionagesatelliten durch Pjöngjang.

Quelle: Gettyimages.ru © Hum Images/Universal Images Group

Nordkorea hat mit dem Wiederaufbau von Kontrollposten entlang der Grenze zu Südkorea begonnen und schwere Waffen dorthin gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Verteidigungsministerium. Das ursprünglich zwischen Pjöngjang und Seoul geschlossene Abkommen zum Abbau militärischer Spannungen war im Jahr 2018 faktisch gescheitert. Die Nachrichtenagentur legte Fotos vor, die angeblich zeigen, wie nordkoreanische Militärangehörige temporäre Wachposten errichten, etwas tragen, das Waffen ähnelt, und in der entmilitarisierten Zone, die die beiden Länder trennt, Nachtdienst haben. Die Demilitarisierte Zone trennt die Koreanische Halbinsel entlang des 38. Breitengrads. Sie ist etwa vier Kilometer breit und 241 Kilometer lang. Die Grenzen der Zone wurden im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens im Jahr 1953 festgelegt. Die Errichtung der von Seoul beanspruchten Straßensperren begann, nachdem Nordkorea sich geweigert hatte, das Deeskalationsabkommen von 2018 einzuhalten. Pjöngjang hatte diesen Schritt als Antwort auf Südkoreas Entschluss ergriffen, einen Teil der Vereinbarungen aufgrund des Starts eines nordkoreanischen Aufklärungssatelliten nicht einzuhalten. Nordkorea bezeichnete den Satellitenstart als Ausübung seines legitimen Rechts auf Selbstverteidigung angesichts "feindlicher Vorbereitungen von verschiedenen militärischen Aktivitäten rund um die Koreanische Halbinsel". Ungenannte Beamte sagten, dass die Errichtung von Straßensperren durch die nordkoreanische Seite am Freitag, dem 24. November, begonnen habe. Die Nachrichtenagentur zitierte einen hochrangigen südkoreanischen Militärbeamten mit den Worten: "Zurzeit werden nur einige Wachposten wiederaufgebaut, aber es wird erwartet, dass der Norden alle wiederaufbaut, da es sich um wichtige Beobachtungsposten handelt." Nordkorea verankert Atomwaffendoktrin in seiner Verfassung Das umfassende Militärabkommen zwischen Pjöngjang und Seoul wurde am 19. September 2018 inmitten der auftauenden Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterzeichnet, als der damalige südkoreanische Präsident Moon Jae-in direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong-un führte, so die Zeitung. Der Vertrag sah den Abriss von Grenzposten im Umkreis von einem Kilometer um die Grenze, ein Verbot von Militärübungen in der Nähe von Land- und Seegrenzen, die Einrichtung von Flugverbotszonen in diesen Gebieten sowie eine Reihe weiterer Maßnahmen zum Abbau militärischer Spannungen vor. Pjöngjang und Seoul bauten daraufhin jeweils zehn Wachposten ab, riefen ihr Militärpersonal zurück und zogen Waffen ab. Wie Bloomberg berichtete, steht der derzeitige südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol der von seinem Vorgänger getroffenen Vereinbarung skeptisch gegenüber. Als Reaktion auf die Wiedererrichtung der Straßensperren versprachen die südkoreanischen Behörden, Nordkoreas Handlungen im Hinblick auf Anzeichen von Provokationen in Grenznähe genau zu beobachten. Der neue Vorsitzende der südkoreanischen Generalstabschefs, General Kim Myung-soo, sagte: "Es ist Nordkorea, das diese Aktionen durchgeführt und das Vertrauen untergraben hat. [...] Wir werden angemessene Maßnahmen ergreifen. Untätigkeit wäre noch törichter." Shin Won-shik, der Verteidigungsminister Südkoreas, besuchte am 27. November das Gemeinsame Streitkräftekommando der Allianz Südkorea/USA in Pyeongtaek, 60 Kilometer südlich von Seoul, wo er das Vorgehen Nordkoreas verurteilte und die Verbündeten aufforderte, entschlossen auf Provokationen zu reagieren. Mehr zum Thema - Lawrow: Verhältnis zwischen Moskau und Pjöngjang erreicht neue Qualität

