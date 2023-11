Nordkorea testet neue Feststofftriebwerke für ballistische Mittelstreckenraketen

Trotz internationaler Sanktionen hält Nordkorea an seinem Raketenprogramm fest. Zuletzt hat das sanktionierte Land nach eigenen Angaben neue Feststoffraketentriebwerke erfolgreich getestet. Solche Antriebe machen Raketen mobiler und schneller startbereit.

Quelle: AFP © STR / KCNA VIA KNS

Nach Angaben der Nachrichtenagentur KCNA soll Nordkorea im Rahmen seines Raketenprogramms neue Feststoffraketentriebwerke entwickelt und erfolgreich getestet haben. Demnach fanden die Tests am 11. und 14. November statt. Dabei wurden die erste beziehungsweise die zweite Stufe der neuen Triebwerke für ballistische Mittelstreckenraketen geprüft. Das Ziel der beiden Tests sei es gewesen, die technischen Eigenschaften der leistungsstarken Triebwerke zu bewerten. Diese seien Teil eines "notwendigen Prozesses zur Ausweitung der strategischen Offensivfähigkeiten" der Streitkräfte vor dem Hintergrund eines "besorgniserregenden und instabilen Sicherheitsumfelds" und einer militärischen Situation, in der die Feinde immer bösartiger in ihrer Komplizenschaft vorgingen, schrieb KCNA. Dabei hob die Nachrichtenagentur die Zuverlässigkeit und die Sicherheit der nordkoreanischen Entwicklung hervor. Nordkorea droht mit "Raketenregen" als Reaktion auf Versenden von Flugblättern aus Südkorea Raketen mit Feststoffantrieb gelten als zuverlässiger, weil sie vor dem Start nicht betankt werden müssen und daher schneller startbereit sind. Darüber hinaus sind sie mobiler und leichter zu verbergen. Nordkorea prüfte die neuen Triebwerke vor dem Hintergrund der kontinuierlich wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Erst am Sonntag hatten die Verteidigungsminister der USA, Japans und Südkoreas bei einem Treffen beschlossen, ab diesem November Informationen über nordkoreanische Raketen und Raketenstarts in Echtzeit auszutauschen. Außerdem zeigten sich die Minister wegen des nordkoreanischen Atomprogramms besorgt und einigten sich auf eine Zusammenarbeit, um die "komplette Denuklearisierung" des Landes im Einklang mit den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates zu erreichen. Zwecks Abwehr von Angriffen im "Hamas-Stil": Südkorea und USA führen Militärübung durch Im Oktober hatten Südkorea, Japan und die USA ihre erste gemeinsame Luftwaffenübung durchgeführt. Somit wollten die drei Länder ihre Fähigkeiten zur Abwehr gegen Atombedrohungen durch Nordkorea ausbauen. Im Rahmen der Manöver landete ein atomwaffenfähiger US-Langstreckenbomber vom Typ B-52 erstmals in der Geschichte auf dem südkoreanischen Flughafen Cheongju. Ende September hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un die militärischen Aktivitäten Seouls, Tokios und Washingtons in der Region scharf verurteilt. Den Zusammenschluss der drei Länder bezeichnete er als "Asien-NATO", die für Krieg und Aggression sorge. Mehr zum Thema - Nordkorea bestätigt Schließungen von Botschaften

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.