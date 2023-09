Pakistan erhält über Iran erste Flüssiggaslieferung aus Russland

Infolge der schweren Wirtschafts- und Energiekrise strebt Islamabad eine umfassendere Energiekooperation mit Moskau an. Im nächsten Monat wird eine hochrangige pakistanische Delegation an einer Energiekonferenz in Russland teilnehmen und über langfristige Verträge über den Import russischen Öls diskutieren.

Quelle: AFP © Sputnik

Die erste Ladung russischen Flüssiggases (LPG) für Pakistan wurde am 26. September über die iranische Sonderwirtschaftszone Sarakhs in der nordöstlichen iranischen Provinz Razawi-Chorasan ausgeliefert. Nach Angaben des Leiters der Sonderwirtschaftszone Mohammad Reza Berahmand wurde der Transitvorgang in sechs Monaten abgeschlossen. Meinung Die Rolle der USA im derzeitigen Chaos in Pakistan ist offensichtlich – und nachvollziehbar Für Islamabad ist die Lieferung der zweite große russische Energieeinkauf in diesem Jahr. Im Juni hatte Pakistan 100.000 Tonnen Rohöl aus Russland erhalten und das Öl in chinesischem Yuan bezahlt. Infolge der schweren Wirtschafts- und Energiekrise strebt Islamabad eine umfassendere Energiekooperation mit Moskau an. Im nächsten Monat wird eine hochrangige pakistanische Delegation an einer Energiekonferenz in Russland teilnehmen und über langfristige Verträge über den Import russischen Öls diskutieren. Anfang des Jahres hatte die Regierung unter dem damaligen Premierminister Shehbaz Sharif geplante Ölimporte aus Russland angekündigt – kurz nachdem die G7-Gruppe der westlichen Industriestaaten wegen des Ukraine-Krieges einen Preisdeckel für russisches Öl verhängt hatten. Pakistans Beziehungen zu Russland intensivieren sich trotz des Status des Landes als langjähriger Verbündeter der USA. In den 1980er-Jahren, während der sowjetischen Besetzung Afghanistans, hatte Pakistan den von der CIA gesponserten islamischen Kämpfern, den sogenannten Mudschahedin, strategische Tiefe geboten, um die sowjetischen Streitkräfte anzugreifen. Der pakistanische Geheimdienst ISI hatte im Auftrag der CIA an der Gründung, Finanzierung und Bewaffnung islamistischer Verbände gearbeitet, um die sowjetische Armee zu schwächen. Mehr zum Thema – Putin: Über 80 Prozent Handelsgeschäfte zwischen Russland und China in Rubel und Yuan abgewickelt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.