Hochwasser in Peking: Behörden melden 33 Todesopfer

In China herrschen starke Regenfälle. In mehreren Provinzen und Städten, vor allem im Norden, kam es zu verheerenden Überschwemmungen. Allein in Peking sind Stand Dienstag 33 Menschen wegen Hochwassers ums Leben gekommen. Weitere 18 bleiben vermisst.

Quelle: AP © Ng Han Guan

Chinas Hauptstadt Peking wird bereits seit Ende Juli von schweren Regenfällen überwältigt. Nach offiziellen Angaben vom Dienstag kamen infolge der Niederschläge und Überschwemmungen 33 Personen ums Leben, fünf davon sind Mitarbeiter der Rettungskräfte. Die Zahl der Vermissten ist auf 18 Menschen gestiegen. Am schwersten sind die Außenbezirke im Westen der chinesischen Hauptstadt getroffen. Laut der Stadtverwaltung führten mehrere Tage schweren Regens zum Zusammenbruch von 59.000 Häusern und Schäden an weiteren 15.000. Mehr als 15.000 Hektar Ackerland wurden überflutet. Außerdem berichtete am Mittwoch Pekings Vize-Bürgermeister, Xia Linmao, über erhebliche Schäden an zahlreichen Straßen und über 100 Brücken. USA: Tornado vernichtet Pfizer-Werk Außer in Peking herrschen Regen und Hochwasser auch in anderen Städten und Provinzen des Landes vor, insbesondere im Norden. Teilweise wurde das Unwetter durch den Taifun Doksuri verursacht, der Ende Juli die Philippinen und Taiwan heimgesucht hatte. In China verursachte Doksuri schlimmste Überschwemmungen in der nördlichen Provinz Hebei. Nach fünf Tagen pausenlosen Regens sind in der nordöstlichen Provinz Jilin sechs Menschen ums Leben gekommen, vier weitere gelten als vermisst. In der nordöstlichsten Provinz Chinas, Heilongjiang, traten Flüsse über die Ufer. Darüber hinaus wurden Rettungskräfte in der Touristenstadt Ya'an in der südwestlichen Provinz Sichuan eingesetzt, wo etwa ein Dutzend Menschen vom strömenden Wasser erfasst wurden. Retter bargen die sterblichen Überreste von sieben Opfern, vier Menschen wurden gerettet. Gleichzeitig leiden andere Regionen des Landes unter einer außergewöhnlich starken Hitzewelle. Deswegen wüten im Autonomen Gebiet Innere Mongolei an der Grenze zu Russland etwa 15 Waldbrände. Für das Löschen sind mehr als 5.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Die tödlichsten und destruktivsten Überschwemmungen in der jüngeren Geschichte Chinas hatten sich im Jahr 1998 ereignet, als 4.150 Menschen ums Leben kamen ‒ die meisten davon in den Gebieten entlang des Jangtse-Flusses. Mehr zum Thema – Chaos in Mailand nach Sturm, Starkregen und Hagel: Überflutete Straßen und entwurzelte Bäume

