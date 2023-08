Seit der Machtübernahme in Afghanistan: Erste offizielle Gespräche zwischen Taliban und USA

Sind US-Amerikaner dabei, diplomatische Beziehungen zu Taliban aufzunehmen? Bei den zweitägigen Gesprächen in der Hauptstadt Katars ging es laut offiziellen Angaben um die Wirtschaft und Menschenrechte in Afghanistan.

Zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr an die Macht in Afghanistan vor zwei Jahren trafen sich Taliban-Anführer in Katar mit Vertretern der USA. Ein Sprecher des afghanischen Außenministeriums sagte am Montag, die beiden Seiten hätten während der zweitägigen Gespräche "vertrauensbildende Maßnahmen" erörtert, darunter die Aufhebung von Sanktionen und Reiseverboten sowie die Rückgabe von im Ausland eingefrorenen Geldern der afghanischen Zentralbank.

Die US-Delegation traf unter anderem mit Vertretern der afghanischen Zentralbank und des Finanzministeriums zusammen, wobei das US-Außenministerium erklärte, es habe die sinkende Inflation sowie steigende Exporte und Importe im Jahr 2023 "zur Kenntnis genommen". Das US-Außenministerium teilte in einer Erklärung mit, dass seine Beamten den Taliban berichtet hätten, Washington sei offen für technische Gespräche über wirtschaftliche Stabilität und wiederholte seine Besorgnis über die "Verschlechterung" der Menschenrechtslage im Land. Nach der Machtübernahme durch die Taliban froren die USA rund 7 Mrd. US-Dollar an Geldern der afghanischen Zentralbank bei der Federal Reserve Bank of New York ein. Die Lage in Afghanistan verschärft sich insbesondere dadurch, dass der Westen nicht bereit ist, die gesperrten Konten des afghanischen Staates freizugeben.

Kein Land hat die Taliban seit ihrer Rückkehr an die Macht formell anerkannt. Die Gruppe übernahm im August 2021 die Macht, als die vom Westen unterstützte afghanische Regierung nach dem chaotischen Rückzug der USA aus dem Land nach 20 Jahren zusammenbrach. Die Weltgemeinschaft erwartet von den Taliban, eine inklusive Regierung zu bilden. Doch die Meinungen darüber, was inklusiv bedeutet, divergieren stark.

Als die Taliban im August 2021 dabei waren, die Hauptstadt Kabul einzunehmen, verbrannte das US-Personal in der Botschaft geheime Akten, während das Botschaftspersonal mit einem Hubschrauber vom Typ Chinook an den Flughafen Kabul verlegt wurde. Das Bild erinnerte damals an die Aufnahmen von 1975, als die USA ihre Bürger und Personal aus Vietnam ausgeflogen hatten. Chaotische Umstände am Flughafen Kabul bei der Evakuierung des US-Personals und der US-Helfer waren Höhepunkte des US-Scheiterns in Afghanistan.

