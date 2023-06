"Schlüsselpartner" in Nahost: Putin führt Gespräche mit Katars Premierminister

Am Donnerstag traf Katars Premierminister auf Russlands Präsidenten Putin. In den Gesprächen ging es um die wachsende Zusammenarbeit beider Staaten. Das Golfkönigreich Katar hat in den letzten Monaten die Beziehungen zu weiteren US-Rivalen in Asien erheblich vertieft.

Quelle: AFP © Sergei Bobylyov

Der russische Präsident Wladimir Putin traf am Donnerstag in Moskau mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani zusammen. Während ihres Gesprächs erklärte der russische Staatschef, dass das "volle Potenzial der Zusammenarbeit" zwischen den beiden Ländern "noch nicht ausgeschöpft" sei, und zeigte sich an einer Ausweitung der Zusammenarbeit interessiert. #BREAKING#Russia#Qatar Vladimir Putin holds talks with Prime Minister and Foreign Minister of Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani in MoscowSource: Smotri media pic.twitter.com/R9hdlzKmrk — National Independent (@NationalIndNews) June 22, 2023 Putin unterstrich beim Treffen, dass eine "auf sehr hohem Niveau" befindliche katarische Delegation auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg anwesend war, bevor er die erfolgreiche Arbeit des Russischen Investitionsfonds mit der "Qatar Investment Agency" hervorhob. Der katarische Beamte begrüßte seinerseits die wachsenden Beziehungen des Golfkönigreichs zu Russland und überbrachte eine Botschaft des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani: "Ich bin heute mit einer Botschaft des Emirs von Katar hierher gekommen. Sie betrifft weitere Schritte zur Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit und Koordination", sagte er. Abdulrahman begann seinen Besuch in Russland am Mittwoch mit einem Treffen mit seinem Amtskollegen Michail Mischustin, um "friedliche Wege" zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erörtern. Gegenüber Sputnik sagte Mischustin, Moskau betrachte Katar als einen "Schlüsselpartner" in Nahost und sein Land freue sich auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit. "Katar und Russland haben eine langfristige strategische Partnerschaft im Energiesektor entwickelt, wobei die katarische Investitionsförderungsagentur der größte Anteilseigner der [russischen Ölgesellschaft] Rosneft ist", sagte Mischustin. Das Golfkönigreich Katar hat in den letzten Monaten die Beziehungen zu anderen US-Rivalen in Asien, nämlich zu Iran und China, spürbar vertieft. Mehr zum Thema - Katarischer Energieminister warnt vor Öl- und Gasknappheit: "Europa steht das Schlimmste noch bevor"

