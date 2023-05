Chinas Außenamt: NATO-Erweiterung in Asien wird unweigerlich Frieden und Stabilität dort untergraben

Angesichts der wachsenden Osterweiterung der NATO in Asien hat die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums gewarnt, dass Frieden und Stabilität in der Region untergraben werden könnten. Das Vordringen der NATO in Asien werde außerdem "eine Konfrontation der Blöcke fördern".

Quelle: Legion-media.ru © Kyodo/Newscom

Die Erweiterung der NATO in den asiatisch-pazifischen Raum wird zweifellos die Stabilität dort beschädigen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Donnerstag bei einem Briefing. Auf eine Anfrage von TASS, die Pläne der NATO zur Eröffnung ihres Büros in Japan zu kommentieren, sagte die chinesische Diplomatin: "Die fortgesetzte Osterweiterung der NATO in den asiatisch-pazifischen Raum und die Einmischung der Allianz in regionale Angelegenheiten werden unweigerlich den Frieden und die Stabilität untergraben." Die Diplomatin betonte, dass Asien "nicht zu einem Schauplatz geopolitischer Rivalitäten werden sollte". Mao Ning fügte hinzu, dass das Vordringen der NATO in Asien "eine Konfrontation der Blöcke fördern wird". Darauf sollten die Länder der Region besonders achten", betonte sie. China: USA und NATO sollten Verantwortung für Ukraine-Krise übernehmen Am 3. Mai hatte die japanische Tageszeitung Nikkei unter Berufung auf japanische und NATO-Beamte berichtet, dass die NATO plane, im nächsten Jahr ein Verbindungsbüro in Japan zu eröffnen. Der Zeitung zufolge "wird die Einrichtung es dem Militärbündnis ermöglichen, regelmäßige Kommunikation mit Japan und wichtigen Partnern in der Region wie Südkorea, Australien und Neuseeland durchzuführen." Die offizielle Entscheidung soll laut Nikkei noch vor dem NATO-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli getroffen werden. Die NATO hat ähnliche Verbindungsbüros in New York, Wien, in der Ukraine und in anderen Städten, hieß es. NATO-Chef Jens Stoltenberg hatte Japan im Januar besucht und dabei versprochen zusammen mit Premierminister Fumio Kishida, die Beziehungen angesichts "historischer" Sicherheitsherausforderungen zu stärken, wobei er auf Russland und China verwies. Mehr zum Thema – Wang Wenbin: "Moskau und Peking entwickeln eine neue Art von Beziehungen zwischen Großmächten"

